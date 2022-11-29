幣圈再傳壞消息 LINE支持的加密幣交易平台將停業

在加密貨幣放款業者BlockFi聲請破產保護後，幣圈又有一家公司關閉：日本社群媒體LINE支持的加密貨幣交易平台Bitrfront。

LINE在2020年在美國推出Bitfront，目標是讓把加密貨幣產業帶入主流。Bitfront發布聲明表示，「儘管我們的努力...已經遺憾地決定，我們需要關閉Bitfront，，以繼續壯大LINE的區塊鏈生態系和LINK代幣經濟」。

但LINE也說，關閉Bitfront和和最近「特定交易所被指控有不當行為」的問題無關。

Bitfront 28日起已停止新用戶註冊和信用卡支付，明年3月31日停止所有提領操作，客戶須在期限前提領所有資產。該公司也澄清，12月5~11日之間的存款利息，將在今年12月13日支付。