快訊

陸網爆婚變小10歲秦昊 伊能靜暴哭「掉下來就輸了」

勒斃馬籍女大生！凶嫌曾上網狂搜「殺人」文 原意圖對象竟然不是她

聯合國報告 ：全球航運面臨經濟低迷風險 明年動能減弱

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）表示，由於經濟動盪、烏俄戰爭與疫情的影響削弱貿易前景，明年全球航運活動的動能預料減弱。美聯社
聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）表示，由於經濟動盪、烏俄戰爭與疫情的影響削弱貿易前景，明年全球航運活動的動能預料減弱。美聯社

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）29日表示，由於經濟動盪、烏俄戰爭與疫情的影響削弱貿易前景，明年全球航運活動的動能預料減弱。

全球大型投資銀行預期，在經過俄烏戰爭和通膨飆升攪局的一年後，全球經濟成長將在2023年進一步放緩，連帶影響航運，儘管油輪船運費率可能維持高點。全球80%以上的貿易都仰賴航運。

UNCTAD在「2022年海運回顧」報告中表示，預期全球今年海運貿易成長率將放緩至1.4%，2023年維持在這一水準。

相較下，全球海運貿易在2021年估計成長3.2%，總運輸量達到110億噸，逆轉2020年減少3.8%的頹勢。

UNCTAD表示，預期2023年至2027年平均每年成長率為2.1%，較先前30年平均3.3%的成長率減緩。UNCTAD表示：「下行風險會嚴重影響這一預測。」

報告指出，「烏克蘭戰爭、疫情持續蔓延、供應鏈仍然吃緊、中國大陸經濟降溫和新冠清零政策，以及通膨和生活成本壓力，都使得海運和物流的復甦面臨風險」。

UNCTAD表示，「物流壅塞將隨著供需面重新平衡而獲得解決」，但同時指出，港口和腹地運輸的罷工風險已經增加。

UNCTAD呼籲對海運供應鏈進行投資，讓港口、船隊與腹地連結能更加做好準備，以因應未來的全球危機、氣候變遷與低碳能源轉型。

俄烏戰爭

延伸閱讀

聯合國專家：澳洲大堡礁應列入瀕危世界遺產名錄

歐洲央行總裁：歐元區通膨尚未觸頂 意味可能再升息

美國REITs穩穩收租 力抗通膨黑天鵝

貨櫃三雄年終獎金 市場熱議

相關新聞

幣圈再傳壞消息 LINE支持的加密幣交易平台將停業

在加密貨幣放款業者BlockFi聲請破產保護後，幣圈又有一家公司關閉：日本社群媒體LINE支持的加密貨幣交易平台Bitr...

幣圈BLockFi垮台 提倡比特幣的矽谷創投天王遭重擊

在加密貨幣交易所FTX崩塌之後，幣圈又有一家公司陣亡，這回倒下的是BlockFi，對提倡該行業最力人士之一的矽谷創投天王...

華爾街風向轉！預期美元強勢時期即將結束

美元在今年稍早看起來升值態勢銳不可當，當時投資人加碼押注通膨嚴峻與美國升息。如今，投資人轉向認為美元強勢時期即將結束。另...

聯合國報告 ：全球航運面臨經濟低迷風險 明年動能減弱

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）29日表示，由於經濟動盪、烏俄戰爭與疫情的影響削弱貿易前景，明年全球航運活動的動能預...

幣圈救世主 淪科技泡沫輸家

加密貨幣交易所FTX執行長班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）之前還被稱為加密貨幣圈「救世主」，他的事業王國卻在短短幾天內崩塌，FTX聲請破產保護，班克曼-佛瑞德卸下執行長...

金屬交易熱 華爾街搶商機

過去三年，金屬行情波動加劇提振交易獲利，為了掌握獲利契機，大型銀行正強化金屬交易業務，包括美國銀行（BofA）、摩根士丹利都已聘僱新的金屬交易人才。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。