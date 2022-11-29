受鄭州廠影響 iPhone 14 Pro等待到貨要37天 創下新高

蘋果公司的頂級規格手機系列iPhone 14 Pro機型等待到貨時間正在拉長，並創下最長紀錄，此時鴻海旗下富士康鄭州廠正面臨新冠封控措施與員工抗議騷亂等影響因素干擾。

根據Counterpoint Research的資料，在美國，消費者今年購買蘋果iPhone 14 Pro機型，現在預期最長得等待多達37天，遠比前一代的iPhone 13 Pro系列來得更久，也比14 Pro剛上市時的等待到貨時間更長。分析師表示，在所有市場中，iPhone 14 Pro和Pro Max機款的到貨時間正在「明顯增加」。

鴻海鄭州廠負責組裝全球大多數的iPhone Pro，在旺季時聘僱多達20萬名員工。該廠在10月爆發新冠疫情後已歷經一連串生產干擾，包括政府突然實施封控措施，以及員工暴力抗議限制措施與生活環境。

Wedbush證券公司以艾夫斯（Daniel Ives）表示：「中國大陸新冠清零政策絕對衝擊蘋果供應鏈，在鄭州的鴻海抗議事件對蘋果和鴻海都具衝擊。」「我們估計蘋果現在面臨iPhone大量短缺，可能影響本季至少5%的銷量，而且可能多達10%，取決於未來幾周中國大陸的狀況。」

彭博資訊稍早報導，蘋果現在預期今年面臨iPhone 14 Pro今年產量減少600萬支。蘋果和鴻海預期藉由明年增產來補足本季的損失，但不確定消費者屆時是否仍想購機。

Counterpoint的到貨時間研究室基於該公司每周三到四次蒐集數據的平均值，目前包括加州等地，iPhone 14 Pro得等待到貨時間為30天。

IDC分析師布萊恩·馬（Bryan Ma，音譯）表示：「在進入年底購物旺季時，蘋果的旗艦Pro系列機款短缺是很不妙的，尤其是消費者最終轉向購買其他競爭的產品。幸好蘋果有大量生態系統黏著度來抑制多數這樣的外流，並在接下來的季度滿足這股需求。」