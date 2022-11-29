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小摩：台積電料在明年上半年陷入低谷 後年快速回升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
台積電。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

摩根大通發布報告說，台積電（2330）將在明年上半年陷入更深低谷，第1季和第2季美元計營收將分別較上季下降9%和12%，領先業界的5奈米和7奈米訂單可能減少。

鑒於5奈米和7奈米建設放緩，摩根大通將台積電明年資本支出預測從340億美元下調至310億美元，摩根士丹利本月初也預料，台積電明年資本支出可能進一步降至300億美元至320億美元。台積電估計今年資本支出為360億美元。

摩根大通認為，台積電美元計營收明年可能下降4%，2024年可能快速回升，轉而成長21%

摩根大通維持對台積電「優於大盤」的評級，看好未來12-24個月有強勁的「絕對上行空間」，股票目標價為新台幣650元。

台積電 摩根 奈米

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