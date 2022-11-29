通膨也擋不了剁手族！網購星期一銷售有望刷新紀錄

根據Adobe公司的資料，美國消費者預料在「網購星期一」支出116億美元，創下新高紀錄，反映儘管高通膨讓家庭預算受限，但從睡衣到AirPods無線耳機等各種商品提供大幅度的折扣優惠，讓消費者仍忍不住按下「購買」鍵。

Adobe Digital Insights首席分析師潘德亞（Vivek Pandya）表示：「網購星期一的銷售動能強勁，此前周日意外見到消費者鎖定提前的優惠並支出近50億美元進行網購，打破先前的紀錄。」「隨著折扣到今天（28日）再創新高峰，預期網購星期一將是本季的一大亮點。」

從上周四感恩節到本周一、現在被稱為「Cyber Five」（網購五日）的促銷檔期和2021年的情況不一樣，當時供應鏈嚴重受阻，促使人們提前購物，零售業者也吝於提供折扣。今年業者苦於積累了大量賣不出的商品，迫使他們大減價以吸引撿便宜的消費者。

熱賣產品包括樂高、無人機和數位相機。商品的折扣幅度也比去年更大，舉例來說，根據追蹤零售網站1兆造訪次數和觀察超過1億項產品銷售狀況的Adobe數據，電子產品平均折扣約20%，玩具則達22%。

互相衝突的經濟數據讓今年的年終購物季更難預測。失業率維持低點，但利率正在攀升，高物價提醒人們通膨肆虐。Adobe並不會為通膨調整預估值，但表示成長率減緩並不完全是由通膨帶動，因為許多消費產品，尤其是電子產品，價格已比一年前降低。

像是黑色星期五或網購星期一這樣大型促銷日已逐漸失去其聲望地位，因為消費者會在更長期的時間內分散支出。 Adobe表示，「黑五」的網路支出成長2.3%至91.2億美元，優於預期，估計整個11、12月合計將達2,097億美元，較去年同期成長2.5%。

根據Adobe的說法，較不擔心新冠病毒的消費者已重返實體商店進行購物，這影響了網路銷售的成長。另據萬事達卡（Mastercard）的數據，包含網購與店內購物的整體黑色星期五消費者支出較去年同期成長12%。