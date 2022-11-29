快訊

BBC記者被上海警察逮捕毆打 陸外交部：他沒表明身分

彰化3歲童遭虐打瀕死…狠男被收押禁見 生母限制住居

Fed威廉斯：抗通膨可能持續到2024年 美失業率明年抵5%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯。路透
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯。路透

美國聯準會決策者周一強調，他們將進一步提高借貸成本以遏制通膨，其中地位關鍵的紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯說，利率往他兩個月前所預測更高的地方邁進。

威廉斯周一對紐約經濟俱樂部演講後，向記者表示，央行為了抗通膨不得不迅速升息，這使得經濟衰退的風險上升。

他說，利率在2023年會上升到略高於他9月會議時預測的水準：「勞動市場和經濟的需求比我預期的更強勁，潛在通膨率也更高，這說明政策利率路徑相對於9月略微上升。變化不大，但高了一些」。

作為聯準會主席鮑爾的重要副手，威廉斯沒採取任何動作來反駁外界對於12月13-14日利率會議將縮小升息幅度至2碼的預期。這會使聯準會基準利率介於4.25%和4.5%。

威廉斯表示，明年通膨如果像他預期地那樣下滑，央行可能需要在2024年降息，以保持通膨調整後的利率不變，「到了某一點就必須降息，這取決於通膨」。

他預估明年失業率升到4.5%-5%，而失業率在4.5%左右觸頂的預測，代表更為「良性的情景」。他補充說，「有些情況，經濟放緩更劇烈」。

在截至9月的12個月間，聯準會偏好的通膨指標，個人消費支出物價指數（PCE），上升了6.2%。威廉斯預估，今年底通膨率將放緩到5%-5.5%，明年降到3%-3.5%。

他說，儘管供需壓力緩解，通膨仍可能高於聯準會的2%目標。他警告，要降低潛在物價壓力，須進一步收緊貨幣政策以減緩經濟活動和需求。

聯準會最鷹派官員之一，聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德在另一場活動表示，他認為「市場略微低估FOMC為遏制非常高的通膨率而更激進升息的可能性」。

博拉德接受MarketWatch和巴隆周刊（Barron’s）的網絡直播採訪時重申，聯準會至少要升息到5%-7%的底部，才能達成政策限制性足以遏制通膨的目標。

另外，克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特在接受英國金融時報採訪時表示，聯準會尚未接近暫停升息的階段。

周一稍晚，聯準會副主席布蘭納德發表文章說，如果人口結構和全球化等力量從逆風轉向支持物價上漲的順風，世界各國央行可能面臨比近幾十年更大的通膨壓力。

通膨 聯準會 經濟衰退

延伸閱讀

T1聯盟／心理戰激怒雲豹威廉斯 陳靖寰：這就是籃球比賽

T1聯盟／仕東大號「雙20」 太陽再退沒魔獸的雲豹

NBA／補強禁區深度！沃神預測綠衫軍將交易

NBA ／迦納奇襲葡萄牙門將 鵜鶘「神偷」艾爾瓦拉多也說讚

相關新聞

Fed威廉斯：抗通膨可能持續到2024年 美失業率明年抵5%

美國聯準會決策者周一強調，他們將進一步提高借貸成本以遏制通膨，其中地位關鍵的紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯說，利率往他兩個月...

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。

幣圈又一公司垮台、BlockFi聲請破產保護 接下來呢？

在加密貨幣交易所FTX快速倒台後，幣圈又有一家公司陣亡，這回倒下的是BlockFi。該公司28日宣布，已經在紐澤西州聲請...

美股早盤開低 市場關注大陸反封控示威

美股28日早盤開低，市場關注中國大陸大城市爆發的反封控示威，擔憂這些示威將對大陸經濟成長造成影響。

甜點界的Netflix、每月10萬人搶買的科技麵包...食品新創憑什麼一戰成名？

編按：從現在開始到2030年，未來十年日本社會經濟勾勒人類生活樣貌，變化當中可能牽動台灣的消費風潮與產業重組。台灣一向與日本經貿關係密切，經濟日報為提供讀者更多趨勢報導，2022年10月起取得《日經TRENDY》雜誌原文授權，每周更新內容。

通膨也擋不了剁手族！網購星期一銷售有望刷新紀錄

根據Adobe公司的資料，美國消費者預料在「網購星期一」支出116億美元，創下新高紀錄，反映儘管高通膨讓家庭預算受限，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。