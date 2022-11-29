Fed鷹調依舊嘹亮 陸掀反封控示威 推動美元走強

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
對於市場而言，中國大陸進一步封控帶來的風險「可能更甚於抗議活動」。路透
對於市場而言，中國大陸進一步封控帶來的風險「可能更甚於抗議活動」。路透

美元周一由跌翻升，聯準會（Fed）接連強調2023年需進一步升息，中國大陸新冠肺炎病例激增以及防疫措施的抗議活動引發避險需求，也推動日圓和美元上漲。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.7%至106.664。美元兌日圓貶值0.2%，至138.87日圓。歐元跌0.6%，至1.0339美元。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，Fed 需要進一步提高利率，然後在整個明年和進入2024年都保持高利率，以控制通膨向2%的目標回落。紐約聯邦準備銀行威廉斯說需要進一步加息，並且在明年全年都保持高位，但可能於2024年下調。

FXStreet.com的高級分析師Joseph Trevisani說：「市場期望值已經達到了一定的高度。他們知道Fed要升息，這是一切背後的原因，但他們不確定加多少或加到什麼時候。」

周日晚間，數百名示威者和警察在上海發生衝突，在中國新疆火災因封控導致多人喪失後，對中國嚴格的疫情封控的抗議活動持續三天，並蔓延到多個城市。

對風險敏感的澳幣是表現最差的主要貨幣，重貶1.6%至0.6648美元。澳幣走勢與中國經濟成長密切相關。

加皇歐洲外匯策略主管Adam Cole表示，全球股市下跌反映對中國未來幾個月新冠感染病例可能進一步增加的疑慮，這可能威脅到中國經濟前景和更廣泛的全球經濟。對於市場而言，進一步封控帶來的風險「可能更甚於抗議活動」。在此背景下，日圓是關鍵的避險資產。

Fed 新冠肺炎

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