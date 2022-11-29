被台股和費半拖累 台積電ADR大跌2.7%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一大跌2.7%，收在79.22美元，較台北交易溢價2.2%。費城半導體指數跌2.6%。

美國股市周一大跌，聯準會（Fed）官員強調會繼續升息，而中國大陸主要城市掀起反防疫封控示威，也打擊風險胃口。道瓊工業指數下跌497.57點，跌幅1.5%，收在33,849.46點；標普500指數下跌1.5%，收在3,963.95點；那斯達克綜合指數跌1.6%，至11,049.50點。

台灣加權股價指數昨天大跌221.64點收在14,556.87點，台積電跌3.5%收在480.50元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 98.25 -0.63 94.60 3.86

中華電 CHT 109.44 -1.56 110.50 -0.96

台積電 TSM 491.05 -2.68 480.50 2.20

聯電 UMC 43.89 -3.28 44.40 -1.16

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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