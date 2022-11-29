被台股和費半拖累 台積電ADR大跌2.7%
台積電ADR周一大跌2.7%，收在79.22美元，較台北交易溢價2.2%。費城半導體指數跌2.6%。
美國股市周一大跌，聯準會（Fed）官員強調會繼續升息，而中國大陸主要城市掀起反防疫封控示威，也打擊風險胃口。道瓊工業指數下跌497.57點，跌幅1.5%，收在33,849.46點；標普500指數下跌1.5%，收在3,963.95點；那斯達克綜合指數跌1.6%，至11,049.50點。
台灣加權股價指數昨天大跌221.64點收在14,556.87點，台積電跌3.5%收在480.50元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 98.25 -0.63 94.60 3.86
中華電 CHT 109.44 -1.56 110.50 -0.96
台積電 TSM 491.05 -2.68 480.50 2.20
聯電 UMC 43.89 -3.28 44.40 -1.16
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言