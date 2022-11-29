油價跌深後反彈 歐盟討論俄油上限62美元 波蘭等國拒絕

國際油價周一（28日）在盤中下跌後上演反彈，因為石油輸出國組織與盟國（OPEC+）傳出可能在周日會議上考慮繼續減產。另一方面，歐盟討論對俄羅斯石油價格上限設在62美元，但波蘭等國仍認為依然太高，拒絕點頭。金價周一從逾一周高點回落，美元從盤中低點回升，聯準會官員釋出鷹派發言，重申對抗通膨的承諾。

美國原油價格漲1% 布蘭特原油收跌

油價盤中走勢波動較大。布蘭特原油1月期貨收盤下跌0.44美元，跌幅0.5%，報每桶83.19美元，盤中曾重挫逾3%，為今年1月來最低，後來一度翻紅，後來又翻黑。

西德州原油1月期貨收漲0.96美元，漲幅1.3%，報每桶77.24美元，稍早觸及2021年12月以來最低點73.60美元。

這兩大指標合約已連續三周下跌。

Kpler的首席石油分析師Matt Smith說：「市場傳言稱周日OPEC+已經開始提出減產的想法，這有助於逆轉隔夜因中國大陸抗議活動而造成的下跌。」

歐亞集團分析師周一在一份報告中表示，中國大陸的需求減弱可能會刺激石油輸出國組織和包括俄羅斯在內的盟友削減產量，此前該OPEC+已在10月份減少供應。OPEC+將於12月4日舉行會議。該組織在10月同意在2023年前將其產量目標減少每日200萬桶。

另一方面，外交官表示，在幾個國家要求對俄羅斯原油出口施加更多壓力後，歐盟正在討論是否將俄油價格上限最低定在每桶62美元，不過目前談判沒有進展。

外交人員表示，波蘭和波羅的海國家認為每桶62美元對俄羅斯來說仍然太慷慨。在上周暫停談判後，外交官們於周一晚間重啟磋商，但目前尚不清楚他們能多快達成共識。

歐盟最初提議將價格上限定在每桶65美元。但由於俄羅斯已經以折扣價出售原油，正在討論的上限水準比當前俄油52美元的市場價已經高出不少。

歐盟對俄羅斯的主要新制裁措施將於12月5日生效，意味著達成價格上限及敲定其他細節的時間所剩無幾。

金價周一從逾一周高點回落

現貨黃金價格下跌0.77%，報每英兩1,741.36美元，盤中稍早觸及11月18日以來最高。

美國期金結算價報每英兩1,740.3美元，下跌0.8%。

美元在盤初跌至近兩周低點後轉為上漲，這使以美元定價的黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。

聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）和紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，對抗通膨還有很長的路要走，博拉德說，「在明年一整年和2024年」，利率應該維持在高點。聯準會主席鮑爾周三在布魯金斯學會的一個活動上發表演說，討論美國經濟和勞動力市場的前景。

指標美國10年期公債殖利率也從近兩個月低點回升。

白銀跌3%，至每英兩20.94美元。分析師說，在中國大陸發生抗議和實施封鎖之際，白銀的需求可能會降低，白銀主要是一種工業金屬。

白金上漲0.6%，至每英兩986.68美元，鈀金跌0.8%，至每英兩1,838.53美元。