道瓊大跌近500點、Fed鷹調不變 陸抗議活動增添經濟疑慮

美國股市周一大跌，聯準會（Fed）官員強調會繼續升息，而中國大陸主要城市掀起反防疫封控示威，也打擊風險胃口。

道瓊工業指數下跌497.57點，跌幅1.5%，收在33,849.46點；標普500指數.SPX下跌1.5%，收在3,963.95點；那斯達克綜合指數跌1.6%，至11,049.50點。費城半導體指數大跌2.6%。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，市場低估Fed明年大幅升息的可能性；紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯則表示，升息路徑高於9月預期。Fed副主席布蘭納德也說，一連串供給衝擊導致通膨風險居高不下。

美股盤中跌勢加劇，顯然受Fed官員談話影響。

Fed主席鮑爾周三也將發表談話，多位經濟學家預料鮑威爾將鞏固下月放緩升息步伐的預期，但同時也將強調抗通膨會持續到2023年。

Evercore ISI副董事長Krishna Guha表示，預料鮑爾會降低市場對於明年可能開始降息的預期，強調勞動市場持續強勁意味著需要在更長時間內提高利率。

蘋果股價下跌2.6%，拖累標普500指數最重。彭博報導，蘋果將因鴻海鄭州廠的混亂損失600萬支iPhone Pro產量。

在美國上市的中資股周一反而上漲，那斯達克金龍中國指數收漲2.8%，投資人看好抗議活動可能會加快中國政府改變清零政策。在香港股市交易下跌的網路巨頭阿里巴巴和京東的股價也上漲。

高盛認為，中國大陸可能在明年4月前結束動態清零防疫政策，或比普遍預期要早，但存在「無序」退出的風險。

Edmond de Rothschild Asset Management駐巴黎的基金經理Xiadong Bao 認為，社會緊張局勢可能有助於加速重新開放，但「毫無疑問，在大多數投資人為2023年做準備而重新調整頭寸之際，這無疑給中國市場增加了另一層不確定性」。

U.S. Bank Wealth Management國家投資策略師Tom Hainlin說：「我們認為，新冠疫情本身和中國的政策是2023年影響股價和投資人的關鍵變量之一。」

標普500指數11大類股全面下跌，其中房地產股.SPLRCR下跌2.8%，能源股跌2.74%。11月還有兩個交易日，標普500指數可望實現2.4%的月線漲幅。

亞馬遜漲0.6%，一份行業報告估計，美國最大在線購物日網路星期一的支出將增至116億美元。

加密幣和區塊鏈相關企業Coinbase Global、Riot BlockChain Inc.和Marathon Digital Holdings Inc均下跌約4%，此前BlockFi申請破產保護，繼FTX倒閉以來幣圈再次暴雷。