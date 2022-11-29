陸白紙運動 衝擊金融市場

中國大陸各地爆發不滿新冠疫情封控等措施的抗議聲浪，波及全球金融市場28日表現。從亞洲到歐美股市一片慘綠，人民幣下挫，國際原油價格跌至今年來低點，日圓和公債等避險資產抬頭。

大陸各地民眾周末起群集街頭和大學校園，對政府和共產黨嚴格的封控政策表達不滿。上海出現大批人潮和警方對峙，北京也傳出抗議活動。路透報導，就連遠在巴黎、倫敦、東京和雪梨等海外城市，也見到響應這場「白紙運動」的人群。

國際金融市場28日大受震撼，從亞洲到歐洲和美國股市28日同步開低走低，美股早盤開低走低，標普500指數跌0.4%，蘋果賣壓沉重，跌逾1%。彭博資訊報導，熟悉內情人士透露，鴻海鄭州廠事件可能導致蘋果iPhone 14 Pro今年產量減少600萬支。實際情況仍有變數，主要是看鄭州廠員工復工的進度；封控措施若持續，減產情況可能更嚴重。

亞股除澳洲和印度等少數股市收漲外，其餘皆下跌，上證指數收跌0.75%，盤中一度跌逾2%；人民幣一度重貶逾1%，尾盤跌幅收斂至0.6%，但在亞洲主要貨幣中表現排倒數第二。日圓兌美元升值約1%，是8月底以來最高。

原油等大宗商品所受影響尤其大，西德州原油原油期貨28日一度重挫3.5%至73.6美元，布蘭特一度跌3.6%，至每桶80.6美元。

連加密貨幣也受池魚之殃，比特幣跌2%，乙太幣跌3%。

「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）接受彭博資訊專訪時說，陸股短期的表現恐怕不佳，或許會回檔5%到10%。他認為，北京政府為了穩固政權，勢必打壓任何的抗議活動，而且可能採取非常強力的鎮壓手段，但「市場不大可能從當前的水準跌太多，陸股可能看見5%或10%修正」。

Saxo資本市場公司策略師亞密爾 說：「對中國大陸的任何曝險都難不被波及，我們還沒有看到官方的回應。不論怎麼走，在中國有曝險的公司未來獲利存疑，投資人可能藉此出脫持股。」

Teneo控股董事總經理魏爾道說：「市場會視為利空來回應擴大的抗爭和上升的病例，如此也可能引發供應鏈出現又一波干擾並壓抑民生需求。」