快訊

世足賽／巴西1比0擊退瑞士 16強門票入袋

現代汽車 考慮在美蓋電池廠

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Hyundai Motor Group現代汽車集團在美國喬治亞州布萊恩郡Savannah的全新電動車工廠 (HMGMA)。(取材自Hyundai、Kia)
Hyundai Motor Group現代汽車集團在美國喬治亞州布萊恩郡Savannah的全新電動車工廠 (HMGMA)。(取材自Hyundai、Kia)

南韓媒體報導，現代汽車傳出考慮和LG新能源和SK集團，分別在美國合資興建電動車電池工廠，以符合美國通膨削減法（IRA）的獎勵條件。

南韓當地新聞網站Dailian 28日引述匿名人士報導，現代汽車和LG新能源正考慮在美國喬治亞州合資興建兩座電池廠，每座廠房的年產能約為35百萬度（GWh），足以提供約100萬輛電動車的電力。這兩座新廠可能會設在現代汽車的喬治亞州新電動車工廠附近，以助該公司符合美國的電動車補助規定。

另一家南韓媒體韓國經濟新聞25日也引述消息人士報導，現代汽車與SK集團旗下能源公司SK創新（SK Innovation）的電池子公司SK On，計劃在喬治亞州投資2.5兆韓元（18.7億美元）興建一座合資工廠，年產能約為20GWh，足以供應約30萬輛電動車電力。

根據美國的通膨削減法，明年起電動車電池所使用的關鍵原料，至少40%需來自美國或美國的自由貿易夥伴國，才有資格享有稅制優惠；該比率並將在2027年調升至80%。

現代汽車今年3月揭曉成為全球電動車大廠的策略藍圖，並表示為了在美國大規模生產，將在喬治亞州興建首座專門電動車工廠。隨著美國8月通過通膨削減法，現代已加速這座工廠的興建時程。

延伸閱讀

世足賽／南韓2：3不敵迦納 前進16強之路困難重重

世足賽／曹圭成3分鐘內梅開二度 南韓追平再被迦納進球落後

這項因素來攪局 馬斯克與南韓可能並非天作之合

世足運彩／南韓、迦納都有搶積分壓力 超過2球入帳可期待

相關新聞

美股早盤開低 市場關注大陸反封控示威

美股28日早盤開低，市場關注中國大陸大城市爆發的反封控示威，擔憂這些示威將對大陸經濟成長造成影響。

甜點界的Netflix、每月10萬人搶買的科技麵包...食品新創憑什麼一戰成名？

編按：從現在開始到2030年，未來十年日本社會經濟勾勒人類生活樣貌，變化當中可能牽動台灣的消費風潮與產業重組。台灣一向與日本經貿關係密切，經濟日報為提供讀者更多趨勢報導，2022年10月起取得《日經TRENDY》雜誌原文授權，每周更新內容。

回應白紙運動 美：支持中方民眾和平示威權利

中國大陸民眾反對疫情封控在各地爆發「白紙運動」，一名美國國務院發言人28日答覆本報詢問表示，支持中國大陸等全球民眾和平示...

美股樂觀溢價 後市有壓

美股最近幾周表現亮麗，但一些投資機構預料企業獲利乏善可陳，將使美股再度回檔。

卡車司機罷工 南韓每日經損逾2億美元

南韓貨運工會罷工28日進入第五天，各地港口與物流中心吞吐量大減，每日經損估達3,000億韓元（2.24億美元）。國土交通...

俄烏戰爭影響下 亞洲燃料供應地位提升

西方國家近年大幅削減煉油能力，亞洲和中東則持續擴張，在俄烏戰爭的影響下，亞洲和中東成為柴油和汽油等燃油主要供應國的地位已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。