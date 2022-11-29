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特斯拉Model Y 星國賣最貴

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

特斯拉的休旅車Model Y在全球熱銷，今年有望榮登前五大最暢銷車款，而且是唯一擠入前五大的電動車。然而在不同國家購買這款休旅車的價差，最貴和最便宜的價差竟然高達6.3萬美元（約新台幣200萬元）。

彭博資訊報導，中國大陸是全世界可以用最便宜價格購買Model Y的國家。在上月降價後，Model Y在大陸售價起價為人民幣288,900元（40,500美元，大約新台幣125萬元）。新加坡則是購買這款電動休旅車最貴國家，售價為142,471星元（103,800美元，約台幣321萬元），這還不含在新加坡擁有車輛必須申辦「擁車證」的成本與繳納消費稅。

至於在台灣，Model Y的價格排全球第五貴，標準配備售價229.99萬起（73,755美元），除新加坡外，只比在以色列、墨西哥與香港購車便宜，比南韓（71,475美元，全球第六貴）、美國（65,990美元，第九） 與諸多歐洲國家都來得貴。

此外，在日本買Model Y也比在台灣買便宜許多，當地起售價為46,300美元，在全球為第六便宜，只比在立陶宛等中東歐國家和中國大陸購買貴。

晨星研究服務公司股票策略師戈爾茲坦表示：「在新加坡和以色列等地，汽車通常昂貴許多，原因是稅率、關稅與註冊費比中國和歐洲來得高。供需與市場競爭水準也是影響價格制定的因素。」

在新加坡購買一輛特斯拉會比買一戶公寓來得更貴。例如在11月，以特斯拉而言，擁車證價格已攀抵創紀錄的116,577星元，幾乎快跟Model Y本身一樣貴。但這也不阻礙當地一些車主買進Model Y，原因是其他製造廠類似款的電動車在當地比特斯拉更貴。

相較下，特斯拉在中國大陸之所以賣得那麼便宜，主要是這個全球最大電動車市場競爭激烈，老字號的比亞迪、與新創的蔚來等，都推出新車款與促銷進逼特斯拉。

根據大陸乘用車市場信息聯席會，今年頭九個月，大陸國內車廠拿下八成電動車市場。

特斯拉為了能在大陸市場競爭，除了10月調降售價外，還動用一系列行銷措施，包括擴大對新買家的保險補貼、重新引進用戶推薦計畫，甚至還在地方電視台打廣告。

特斯拉

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