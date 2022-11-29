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全球化效應 食品價格波動加劇

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
過去一年全美家用食品價格飆漲13%，圖為一位民眾在超市內選購雞蛋。（紐約時報）
過去一年全美家用食品價格飆漲13%，圖為一位民眾在超市內選購雞蛋。（紐約時報）

全球化增加食品種類並降低其成本，但新冠疫情、俄烏戰爭和其他全球性破壞顯示，複雜的供應鏈也會導致價格動盪。

今年，美國和其他地區的食品價格通膨率創下數十年新高，超過整體消費者物價。儘管最近通膨降溫，但全球食品價格仍比2020年初疫情爆發前高出25%。

食品業高階主管和經濟學家說，推高價格的因素包括疫情導致的製造和運輸中斷，以及俄烏戰爭對能源和穀物價格的衝擊。儘管這些影響可能消褪，且部分供應商說將嘗試從較近地區採購，但分析師預期，食品的價格波動會更頻繁。

食品和飲料通常包含來自全球各地的原料。美式披薩上面會灑上西班牙火腿片和墨西哥醬。蘇格蘭威士忌有時使用烏克蘭大麥。根據世界貿易組織（WTO），全球食品出口有將近四分之一含外國成分。

荷蘭合作銀行（Rabobank）預測，鑑於能源短缺、農產品的供應問題，及化肥價格居高不下，明年食品價格仍將大幅波動。

俄烏戰爭 通膨

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