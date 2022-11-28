特斯拉傳研發新款Model 3 預計明年Q3投產

路透引述消息人士報導，電動車廠特斯拉（Tesla）正在研發一款改版的Model 3，目前特斯拉正致力降低生產成本和提高Model 3的吸引力。

特斯拉尚未回覆路透的置評請求。

知情人士表示，改款的Model 3代號稱為「Highland」，亮點包括精簡車用零組件數量和降低新款Model 3內裝的複雜度，同時聚焦買家較重視的功能，例如顯示器；此外，新款Model 3可能也將小幅調整外觀和動力系統。

消息人士說，新款Model 3預計在上海超級工廠和加州佛利蒙特（Fremont）廠生產。上海超級工廠預計2023年第3季投產，佛利蒙特廠的投產時間尚未確定，也不確定特斯拉能省下多少成本。

特斯拉開創的研發方式，是透過款行動降低生產過程的複雜度和成本，豐田汽車在內的其他車廠也正在效法這種做法。