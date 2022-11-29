美股樂觀溢價 後市有壓

美股最近幾周表現亮麗，但一些投資機構預料企業獲利乏善可陳，將使美股再度回檔。

由於聯準會（Fed）可能從12月中就開始減緩升息速度，已激勵美股強勁翻升。標普500指數從10月12日的低點反彈迄今，累積漲幅已達13%。

但據華爾街日報報導，投資機構認為最近股市的樂觀氛圍，可能很快就隨著企業獲利遭到壓縮而告消散。標普500大企業公布第3季財報的比率已達97%，獲利僅比去年同期成長2%，是2020年第3季以來最低的成長率，當時是疫情高峰期。

華爾街分析師也大幅下修第4季的企業獲利預估，預估標普500大企業獲利將比去年同期減少約2%，遠低於6月時預估的9%成長率，也是2020年來首次萎縮。

目前分析師仍樂觀預估2023年企業獲利將成長逾5%，但許多投資機構已經進一步下修獲利預估，主因經濟衰退陰霾不去，且Fed升息將壓縮企業淨利。由於緊縮政策對經濟及企業獲利的影響有「時間滯後」，因此升息壓力才剛開始反映。

分析師指出，如果獲利進一步下修，美股也將走低。由於市場充斥「樂觀溢價」氛圍，股價明顯偏高。