卡車司機罷工 南韓每日經損逾2億美元

南韓貨運工會罷工28日進入第五天，各地港口與物流中心吞吐量大減，每日經損估達3,000億韓元（2.24億美元）。國土交通部與工會進行罷工以來首場談判，會後工會表示並無結果。當局已將罷工可能導致的危機預警上調至最高的「嚴重」等級，為避免罷工造成國內經濟狀況雪上加霜，預計最快29日下達開工令。

韓聯社報導，貨運工會28日下午與國土交通部官員會面協商近二小時，但最終未能取得共識。工會要求當局撤回開工令，取消安全運費制度落日並擴大適用範圍。國土部則堅持針對「貨櫃及散裝水泥運輸車」延長三年安全運費制度且不擴大適用範圍的立場，並要求罷工司機儘速回到工作崗位，避免對景氣不振造成更多影響。

南韓總統尹錫悅在協商會議前表示，29日將親自主持討論是否下達開工令的國務會議，外界視此為預告強制開工。

據韓國貨車運輸事業法規定，若貨車司機在無正當理由拒絕國土交通部長下達的開工令，可處三年以下有期徒刑或3,000萬韓元（約新台幣71萬元）以下罰款。

日前特斯拉執行長馬斯克曾提到，考慮在南韓設廠生產電動車，但彭博資訊在最新報導中分析，馬斯克「錢」進南韓的前景，可能沒有想像中順遂，因為南韓的工會相當強勢。南韓國民大學教授崔武哲（音譯）說，南韓以舉世數一數二強勢的工會聞名，「我認為特斯拉在南韓新建一座超級工廠的機率是零」。

韓聯社報導，貨物連帶總罷工帶來的影響已造成各地主要港口與物流中心吞吐量驟減。以釜山港為例，27日上午10時至下午5時貨櫃進出口量共2,542 TEU（20呎標準貨櫃）。