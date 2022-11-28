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染疫病故數激增 美國壽險理賠金額去年攀抵1,000億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
疫情肆虐導致美國壽險理賠金額激增。歐新社
疫情肆虐導致美國壽險理賠金額激增。歐新社

保險產業協會表示，美國壽險業者在2021年的死亡理賠金額寫下1,000億美元紀錄，原因可能是新冠肺炎死亡人數再度攀高。

美國壽險協會（ACLI）表示，2021年的死亡理賠金額增加11%至1,001.9億美元，最主要的原因或許是新冠肺炎所致；去年的增幅僅次於2020年的15%，當年染疫病故的理賠金額為904.3億美元。

ACLI彙整保險業者提交給州保險部門的年度申報資料。ACLI研究副總裁和首席經濟學家梅爾尼克說，基於相關資料所透露的訊息有限，ACLI無法區分死因，但合理推測理賠金額激增的原因為疫情。

ACLI表示，疫情爆發後理賠金額的增幅，是1918年西班牙流感大爆發所寫下的41%以來，最高的增幅之一，也遠高於2011年~2021年的平均增幅4.9%。

美國疾病管制與預防中心（CDC）說，美國2021年染疫病逝的人數增加20%至約46萬人。隨著Delta變異株蔓延全美，年輕患者病故數也升高，然而老人仍是疫情最主要的受害者。

全美終身壽險大型銷售業者Primerica全國銷售總監葛雷諾說，年輕家庭受疫情變故衝擊是場悲劇，鳳凰城地區分部去年售出的保單，有兩起被保險人病故後留下三名以上子女的案例。

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