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美國企業獲利看淡 股市可能再度回檔

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美股最近幾周表現亮麗，但一些投資機構預料企業獲利乏善可陳，將使美股再度回檔。本報系資料庫
美股最近幾周表現亮麗，但一些投資機構預料企業獲利乏善可陳，將使美股再度回檔。本報系資料庫

美股最近幾周表現亮麗，但一些投資機構預料企業獲利乏善可陳，將使美股再度回檔。

由於聯準會（Fed）可能從12月中就開始減緩升息速度，已激勵美股強勁翻升。標普500指數從10月12日的低點反彈迄今，累積漲幅已達13%。

但據華爾街日報報導，投資機構認為最近股市的樂觀氛圍，可能很快就隨著企業獲利遭到壓縮而告消散。標普500大企業公布第3季財報的比率已達97%，獲利僅比去年同期成長2%，是2020年第3季以來最低的成長率，當時正是疫情高峰期。

本周將有克羅格零售、達樂雜貨、賽富時網路等公司將公布財報。另外還有多項經濟數據陸續公布，包括11月消費者信心調查、國內生產毛額（GDP）報告、個人消費支出（PCE）以及11月就業報告，將對經濟動向提供最新的線索。

華爾街分析師也大幅下修第4季的企業獲利預估，預估標普500大企業獲利將比去年同期減少約2%，遠低於6月時預估的9%成長率，也是2020年來首次萎縮。

目前分析師仍樂觀預估2023年企業獲利將成長逾5%，但許多投資機構已經進一步下修獲利預估，主因經濟衰退陰霾不去，且Fed升息將壓縮企業淨利。由於緊縮政策對經濟及企業獲利的影響有「時間滯後」，因此升息的壓力才剛開始反映。

目前美股雖比過去兩年來便宜不少，但最近隨著股價回升，本益比又再度升高。目前500大企業平均預估本益比超過17倍（以未來12個月預估盈餘為基礎），已比今年最低時的15倍明顯上升，也略高於10年來的平均水準。加上明年獲利可能遠不如預估，因此股價更顯得偏貴。

分析師指出，如果獲利進一步下修，美股也將走低。由於市場充斥「樂觀溢價」氛圍，因此股價明顯偏高。

美股 經濟衰退 標普

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