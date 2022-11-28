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金屬重挫 原油跌到12月來谷底 陸反封控抗議驚動市場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
西德州中級原油（WTI）期貨跌到去年12月來谷底。/擷自彭博
西德州中級原油（WTI）期貨跌到去年12月來谷底。/擷自彭博

中國大陸疫情惡化，加上中國大陸各大城市出現不滿防疫限制措施而上街頭抗議的活動，引發能源和原物料需求可能受挫的疑慮，大宗商品價格全面大跌，國際油價也跌到去年12月來谷底。

西德州中級原油（WTI）1月交割的原油期貨周一度大跌3.2%至73.82美元。美元走升，金價則隨美元走升而下跌。

倫敦和上海的基本金屬下跌，中國銅期貨一度下跌1.7%。大連鐵礦砂一度下跌2%。上海原油跟隨國際市場下跌，一度下跌5.4%。

根據上海有色網的報告，對中國大陸疫情惡化和政府遏制措施的疑慮，凌駕北京上周五最下調銀行存款準備金率的利多。報告指出，更嚴格的防疫限制措施打擊實體經濟和銅的消耗，製造商業績也正下降。

引發民怨的直接原因是政府防疫政策太嚴，有人將上周新疆發生的火災歸咎於這個政策。北京因此可能進一步放鬆管制，但也強調這是長期的計畫，但也可能為了平息社會動盪而採取更嚴格的措施。

若重回更嚴格的封鎖措施，將進一步排擠對主要大宗商品的需求。中國大陸是石油到鐵礦砂到黃豆等多種大宗商品的最大進口國，如今因經濟不景氣，今年已經放緩採購。

上海 實體經濟

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