亞洲燃料供應角色吃重 因西方想斬對俄石油產品的依賴

俄烏戰爭正強化亞洲和中東成為柴油和汽油等燃料的主要供應國。

歐美各國想斬斷對俄羅斯石油產品的依賴，但國內供應出現短缺，中國大陸和科威特等地的大型煉油廠因此增加了供應市場的機會。諮詢業者FGE煉油產品主管Eugene Lindell說：「拒絕俄羅斯石油產品，歐洲和美國正增加對中東和亞洲遠程石油的依賴」。

西方國家近年大幅削減煉油能力，世界的另一端則持續擴張，俄烏戰爭使這兩個地區的差距更大。根據FGE數據，過去三年，美歐等西方市場每天淨關閉249萬桶煉油產能，中東和亞洲則增加250萬桶。這個差距料將擴大。Rystad Energy估計，未來三年，每天將新增800萬桶煉油產能，亞洲最多，歐洲最少。

Rystad下游業務負責人Mukesh Sahdev表示，「亞洲和中東將逐漸成為世界的燃料供應商」，煉油產品的東西向流動「將變得更加結構化」。

全球煉油業的巨變在疫情期間加速，那時全球進行防疫封鎖，石油需求大減，老舊煉油廠關閉。此後，中國大陸興建更大更先進的煉油廠以滿足國內石油需求，美歐則專注於擺脫化石燃料。

俄烏戰爭以及西方隨後制裁俄羅斯燃料供應，使得西方國家逐漸感受到煉油廠減少的壓力。

Wood Maxkenzie預估，西北歐的柴油庫存正在減少，明年春季初會降至最低水準，因歐盟想在2月切斷俄羅斯燃料的海運進口。與此同時，美東日益嚴重的柴油和汽油短缺促使美國總統拜登考慮，授權石油公司在國內儲存更多燃料。根據Sahdev，夏季駕駛高峰期的汽油緊縮可能進一步惡化。

RBN Energy執行董事John Auers表示，隨著加勒比海地區幾家煉油廠關閉，拉丁美洲已更加依賴進口，委內瑞拉和墨西哥的設施持續面臨停電和運轉率低的問題。墨西哥正從中國大陸搶購汽油。

石油產品往西運到更遠的地方，急劇推高運輸成本和油輪獲利。Vortexa數據顯示，海路運輸的燃料數量比過去五年的平均高出3%。Vortexa首席亞洲分析師Serena Huang說，主因是亞洲和中東的柴油運往歐洲，而歐洲稍後禁俄羅斯供貨，銷量還可能大增。