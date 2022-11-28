FT：全球通膨可能見頂了 從產品出廠價格到運價都下滑

關鍵的經濟數據指標顯示，今年來猖獗的通膨已經見頂，而整體物價上漲的步調將在未來幾個月內減緩。

英國金融時報報導，產品的出廠價格、海運運費、大宗商品價格和通膨預期都開始從近期創紀錄高點的水準回落。經濟學者和決策官員聚焦這些數據，藉此觀察影響整體通膨計算的趨勢早期跡象。

根據經濟分析師的看法，數據顯示全球供應鏈價格壓力正在減緩，這使得整體通膨可能會從近幾個月衝擊家庭財務和企業活動的歷史高點下滑。

這對主要央行來說是好消息，各央行持續同步升息以抑制通膨，然而此舉冒著讓主要經濟體陷入衰退的風險。

穆迪分析的首席經濟分析師詹迪（Mark Zandi）表示：「通膨可能正處於高峰。」價格壓力和供應交貨瓶頸舒緩，預示消費者物價即將放緩。

根據穆迪估計，全球通膨率在10月攀抵創紀錄的12.1%，詹迪說，這將是消費者物價的「高水位（巔峰）」了。

根據凱投宏觀的數據，新興市場的通膨已經見頂，巴西、泰國和智利的消費者物價下滑，近期的數據顯示已開發經濟體的一些物價壓力正在減弱。

在德國10月工廠出廠價格較前月下滑4.2%，寫下1948年來的最大單月跌幅。在美國和英國，年度生產者物價通膨數據自夏季來已經減緩。

在20國集團（G20）中，幾乎所有主要國家10月的生產者物價指數年比增幅都較前月放緩，包括西班牙、墨西哥、葡萄牙與波蘭。

凱投宏觀首席全球經濟分析師馬凱恩（Jennifer McKeown）預期，隨著需求減弱，多數商品價格下跌，全球整體通膨率明年將開始下滑。她說，今年的高能源價格將在2023年走勢趨平，「我們的估計是，糧食與能源因素合計將讓先進經濟體未來六個月整體消費者物價通膨率平均減少約3個百分點」。

然而，一些經濟分析師警告說，持續高昂的能源價格可能使得通膨降溫的速度緩慢。Hargreaves Lansdown高級投資與市場分析師Susannah Streeter表示：「石油將對供應受限維持高度敏感，而歐盟即將對俄羅斯原油實施禁令，這會繼續推高英國和歐元區的整體通膨。」

如果中國大陸經濟強勁復甦，或如果俄羅斯進一步削減出口以報復西方國家對俄油和天然氣實施價格上限措施，那麼能源和其他商品的價格可能會再次上漲。