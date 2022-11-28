大陸抗議封控聲浪打擊市場信心 美股期指和油價下跌
Protests in China are not rare. What *is* rare, are multiple protests over the same issue, at the same time, across the country. The protest below, apparently in central Beijing’s liangmaqiao, is astounding #China #protests pic.twitter.com/UHJCqqF1YG— Tom Mackenzie (@TomMackenzieTV) November 27, 2022
中國大陸各地出現不滿疫情封控的抗議聲浪，可能波及今天開盤的亞洲金融市場。國際原油價格下跌，美股期指轉跌。
西德州中級原油（WTI）1月交割的原油期貨周一在新加坡早盤下跌0.2%至76.136美元。境外人民幣走貶0.6%，美元兌澳幣和南非幣則因避險交易而勁升。標普500指數期指下跌0.4%，日韓股開盤也下跌，日經225指數和Kospi指數跌幅在0.5%以上。
大陸各地民眾周日群集街頭和大學校園，對當地政府和共產黨嚴格的封控政策表達不滿。上海出現大批人潮和警方對峙，北京也傳出抗議活動。
Pepperstone Group研究主管 Chris Weston 說：「中國大陸市場可能出現降低風險的情況，境外人民幣的賣壓已現，我認為這是中國大陸市場接下來表現的絕佳指標。」
Saxo 資本市場公司策略師 Jessica Amir 說：「對中國大陸的任何曝險都難不被波及，我們還沒有看到官方的回應。不論怎麼走，在中國有曝險的公司未來獲利存疑，投資人可能藉此出脫持股。」
Teneo 控股董事總經理 Gabriel Wildau 說：「市場會視為利空來回應擴大的抗爭和上升的病例，如此也可能引發供應鏈出現又一波干擾並壓抑民生需求，至少短期而言是如此。」
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