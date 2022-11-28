今天開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（25日）在感恩節後縮短交易的時段以平盤作收，周線則延續10月以來的反彈走勢。接下來就準備迎接歷來表現較佳的12月，從債市續強來看，聯準會（Fed）官員本周談話，恐怕難以抵擋市場看好升息周期接近尾聲的預期心理。以下是本周開盤前，市場最關注的五件國際和兩岸要聞：

Fed主席鮑爾與官員本周將談話 專家認為不易改變市場偏樂觀的預期心理

美股周五於美東時間下午1點提前收盤，標普500指數跌不到0.1%，收在4,026.12點。科技股為主的那斯達克綜合指數下跌0.5%。蘋果跌近2%，因為路透引述消息人士報導，鴻海鄭州廠發生抗爭事件導致上萬員工離職，11月iPhone出貨料將下滑。

台積電ADR周五跌0.7%，較台北交易溢價縮減為0.8%，跟進費城半導體指數1.3%的頹勢。一周下來，台積電ADR下跌1.1%，費半上漲1%。

標普500指數上周上漲1.5%，在過去六周有四周收漲；道瓊周漲1.8%，在過去八周裡也有六周收漲。那斯達克也收漲0.7%。市場信心受到提振，主要是聯準會（Fed）上次會議紀錄顯示，大多數官員支持減緩升息步調。

美股本周表現，首先將取決於黑色星期五的銷售情況以及中國大陸疫情的進一步消息。投資人密切關注黑色星期五購物節人氣，以找出美國消費者在通膨和借貸成本均高的情況下，是否仍然保持消費力道。接著將聚焦11月就業報告，以及Fed主席鮑爾（11月30日）和紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（11月29日）即將發表的談話上。道明證券（TD Securities）策略師預測，兩位官員都將明確表示，勞動市場緊俏和服務業通膨居高不下，皆將使Fed繼續升息。

美網購星期一 業績點火

統計數據顯示，美國在25日「黑色星期五」的零售銷售額比去年同期躍增12%，且網購買氣延續到周末，成為27日「網購星期一」的電商銷售好兆頭。Adobe分析公司預估從24日感恩節至27日的「網購周」期間，線上支出額將年增2.8%，達到348億美元。

Mastercard SpendingPulse發布的資料顯示，美國黑色星期五不計汽車的零售銷售額年增12%，實體門市銷售增加12%，電商銷售勁增14%，顯示民眾外出購物帶動服飾、電子產品及餐飲業的業績表現。這項報告納入透過各種支付方式完成的實體門市和網路銷售，未經通膨調整。

先訊美資解決方案公司（Sensormatic）則指出，24日感恩節當天的實體店面人流比去年同期猛增近20%，黑色星期五的實體零售門市和購物中心的客流量年增2.9%。

美國禁華為中興設備進口

美國聯邦通訊委員會（FCC）25日點名華為與中興通訊等中國大陸五大通訊企業，對美國國安構成不可承受的風險，禁止進口或在美國境內販售這些公司的通訊和監視設備。業界評估這代表美國制裁升級，暗示美國愈來愈強硬，兩國關係不是朝緩和的方向發展。

根據最新命令，FCC將不會放行所有由華為技術、中興通訊、海能達通信、海康威視，和大華技術及其子公司製造的通訊和視訊監視設備。這項命令不溯及既往，過去已獲得FCC授權的商品不在此限，FCC也未要求美國民眾移除已購買或裝設的相關設備。

怨清零 上海等大城示威連環爆

因疫情而封控逾百日的新疆烏魯木齊市24日晚間發生住宅大樓火災造成十死，引發當地民眾上街抗爭，在烏市政府廣場前高喊「解封」等口號，事件延燒大陸各地。26日深夜，數百名上海市民聚集在上海的烏魯木齊中路，舉行燭光晚會悼念新疆火災死難者，直至廿七日凌晨，警方強勢驅散群眾，爆發警民衝突，有人遭警方帶走。

透過推特流傳的影片可見，現場民眾喊出「共產黨下台」、「習近平下台」等口號，公然向北京當局示威，顯示對「動態清零」防控已累積極大民怨。

在烏魯木齊大火導致十人喪命後，大陸各地從烏魯木齊、北京、廣州、南京、成都、重慶至上海等城市，26日都出現示威行動。推特影片顯示，部分示威者舉白紙要求當局結束封控，有網友標註此為「白紙革命」。據稱，白紙代表無法自由表達言論的憤怒，以及「你刪吧，大家也知道寫了什麼」之意。

台灣選後行情看好

執政的民進黨在21個縣市長的選戰中只贏了5個，這是自1986年建黨以來的最差表現，蔡英文辭去民進黨主席的職務，為敗選負責。

基金經理人認為，藍營大勝的情況下，預期兩岸關係將緩和下來，中概股、資產股及營建股可能受惠。預計台幣將因外資流入股市和相對疲軟的美元而上漲。

彭博指出，市場不太可能因選舉結果而發生重大波動，聯準會（Fed）最近的立場較為偏鴿，帶動台幣和加權指數最近上漲。

群益投信指出，過去的記錄顯示，隨著選舉的不確定性消除以及投資者展望明年，加權指數在地方選舉後的一個月內平均上漲10%。