賄賂FIFA、剝削移工...史上最爭議卡達世足賽 背後其實有台灣人埋單？

摘要 1. 卡達世足賽爭議滿滿！除了豪擲約2,290億美元大興土木，是過往7屆加起來5倍之多；還有賄選FIFA高層才拿下主辦權、血汗剝削外籍移工等問題。 2. 事實上，卡達的出口市場最仰賴亞洲，前6大出口國依序為日本、印度、中國、韓國、新加坡、台灣。換言之，台灣正為這場為人詬病的世足賽埋單。 3. 為何卡達虧大錢也要辦世足？法國SKEMA商學院的體育與地緣政經教授查德威克（Simon Chadwick）指出，這場賽事，更被卡達用以彰顯握有的強大籌碼：天然氣。

2022年世界盃足球賽，20日才在卡達風光開打，就已創下多個紀錄！除了卡達第1戰尷尬吞敗，成為有史以來開幕戰就輸球的地主國，這次也是阿根廷球星梅西（Lionel Messi）、葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）等傳奇人物的最後一役。

然而，令球迷熱血沸騰的賽事背後，卻是有史以來最爭議的世足賽。

卡達為此砸了約2,290億美元（約合新台幣7.15兆元）大興土木，是過往7屆加總的5倍之多；彭博卻報導，預計賽事只能為其貢獻約170億美元的經濟效益，宛如把大把鈔票丟進水裡。

但，明明不是足球大國的卡達，為何連賄選都要拿下主辦權？甚至，台灣人其實也正為這場充滿爭議的世足賽埋單？

「黑金」大國背後：人權紀錄差、出口市場仰賴亞洲

2010年，卡達擊敗美國，拿下世足賽主辦權；隨後卻被揭露，卡達賄賂FIFA（國際足聯）核心的執委會成員，才讓這屆賽事得以首次在北半球冬天、甚至由一個人權紀錄不佳的國家舉辦。

卡達以「黑金」致富，不僅石油蘊藏量排名全球14，天然氣蘊藏量更是全球第3大。

為了這場首次辦在中東的世足賽，過去10年，它「從無到有」在沙漠中展開一系列建設工作，包含8座新的體育場館、鐵路和高速公路系統、機場、酒店與住宅等。

該國9成勞動力仰賴移工。《衛報》去年報導，自他們拿下主辦權以來，已有6,500名南亞移工因此死於非命。多數人通常在極端高溫環境下從事低薪、危險勞動。人權組織另揭露，還充斥著工資拖欠、強迫勞動、無法離職、雇主恐嚇、環境惡劣等血汗問題。

不過，卡達不只世足賽引來全球關注。11月21日，國營卡達能源公司（QatarEnergy）宣布與中國石化簽訂長達27年的天然氣供應合約，勘稱寫下液化天然氣產業史上最長期的交易合約。

事實上，卡達的財富，少不了日、中、韓、台等東亞4大強國貢獻！因為根據麻省理工學院（MIT）創建的經濟複雜性觀察站（OEC）統計，該國出口市場最仰賴亞洲，前6大出口國依序為日本、印度、中國、韓國、新加坡、台灣。

去年7月，台灣中油公司便宣布，與卡達國營石油公司（Qatar Petroleum）簽署液化天然氣買賣契約。每年，台灣將向其採購125萬噸之液化天然氣，並且為期長達15年。換言之，這場充滿爭議的世足賽，其實台灣人也都在背後為其埋單。

能源危機與天然氣當前，人權、貪腐爭議先閃邊站？

那為何卡達虧大錢也要辦世足？法國知識經濟與管理學院（SKEMA）的體育與地緣政經教授查德威克（Simon Chadwick）指出，這場賽事，不只是體育洗白（Sportswashing，指有爭議的企業或國家，藉由參與體育來洗白不良形象），更被卡達用以彰顯手中握有的強大籌碼：天然氣。

卡達是沙漠小國，國土面積只有台灣3分之1。它位於波斯灣，被阿拉伯聯合大公國、伊朗、巴林等強權環伺，國土更與沙烏地阿拉伯相接壤。2017年，波灣國家曾以卡達支持恐怖主義為由，掀起斷交危機。

俄烏戰爭爆發以來，天然氣大國卡達就經常躍上國際版面。本次世足賽，該國願為世足砸錢的原因之一，就是意圖跟隔壁的石油大國沙烏地阿拉伯爭老大，證明坐擁更多天然氣的自己，才是明星，儼然上演一齣石油與天然氣2大強權之爭。

俄羅斯的斷氣威脅，促使西方領袖投奔卡達，尋求購買天然氣，讓它今年4月的天然氣出口量大增至去年同期的2倍多。因此，雖然該國主辦世足賽，因人權、貪腐等問題被外界罵翻，但西方政治人物鮮少對此發表評論，甚至事後緩頰先前說出口的批評。

例如，德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）10月批評卡達的人權紀錄不佳，隨即引發海灣國家反彈。1周之後，她改口稱被誤解，表示卡達制定了很好的法律，來改善移工的居住與工作環境。而德國在歐洲能源危機首當其衝，早在5月就找上卡達，簽定供氣合約。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）最近也表示，政治與體育不該混為一談，拒絕把「體育政治化」。這番言論，被查德威克批評為陳腔濫調、太過理想；因為事實是，以民主價值為傲的西方國家，如今遇上「黑金」，卻也不得不向地主國低頭。世足賽，則難以逃脫被當成政治工具的命運。

資料來源：OEC、CNN、The42

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