富爸爸作者警告：全球經濟已成世上歷來最大泡沫

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
《富爸爸．窮爸爸》系列暢銷書作者羅伯特．清崎最新發文示警，全球經濟已演變成「世上歷來最大的泡沫」。 網路照片
《富爸爸．窮爸爸》系列暢銷書作者羅伯特．清崎最新發文示警，全球經濟已演變成「世上歷來最大的泡沫」。 網路照片

《富爸爸．窮爸爸》系列暢銷書作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）最新發文示警，全球經濟已演變成世上歷來最大的泡沫。

MarketWatch報導，清崎25日在推特上發文表示：「許多人知道我不投資股票、債券、ETS或共同基金。別聽我接下來說的話：『我會擺脫紙資產（paper assets）』。全球經濟不是個『市場』。我相信經濟是世界歷來最大的泡沫。願神憐憫我們所有人。」

兩年多前他曾推文說：「經濟垂死中。Fed（美國聯準會）無能。下個數兆美元計畫為退休基金紓困。希望凋零中。買進更多金、銀、比特幣吧。黃金報1,700美元，預測一年內到3,000美元。銀價報17美元，預測五年內到40美元。比特幣報9,800美元，預料三年內到75,000美元。抱最好希望，做最壞打算。」

近來許多經濟學家預測，由於Fed啟動一連串升息，以打壓居高不下的通膨，明年美國經濟將步入衰退。不過，隨著Fed主席鮑爾暗示可能放慢升息步調，引發過去六周美股震盪走高後，許多華爾街投資機構也不禁開始懷疑，標普500和道瓊工業指數是否終於觸底反彈。

然而，加密貨幣等部分市場近來出現「內爆」，也讓羅伯特．清崎這番最新警示猶如暮鼓晨鐘，提醒投資人在當前環境下要步步為營。

Fed 比特幣

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