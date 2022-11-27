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意外 黑五網購額有望創高

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電

感恩節後的美國「黑色星期五」25日登場，隨著民眾勒緊荷包，只精打細算購買特定商品，紐約、洛杉磯、芝加哥等地的大城市零售商店人潮較往年冷清。不過最新預測顯示，今年「黑五」的網購金額將創新高，首度突破90億美元大關。

路透報導，根據Adobe Analytics的初步估計，美國今年黑色星期五的線上購物金額將達90億至92億美元，比先前預估的溫和增長1%至90億美元還好。截至美東25日傍晚6時，消費者已在線上消費72.8億美元。

Adobe Digital Insights的首席分析師潘雅表示，電商需求依然強勁，黑五的線上銷售額將首度突破90億美元大關，因為消費者看好線上購物的簡單與便利。至於從感恩節當天一直到「網路星期一」的網路銷售額，預估會比一年前增加2.8%，達到348億美元。

在今年零售商積極提供折扣之際，根據美國零售銷售協會（NRF），今年感恩節到29日「網購星期一」期間，約1.66億名美國人打算出門採購，比去年同期多出近800萬人。

但部分地區下起暴雨，導致黑五人潮沒往年洶湧。研調業者NPD集團產業顧問柯恩表示，通常此時很難找到停車位，今年卻沒遇上停車問題。他觀察紐約、紐澤西、馬里蘭州和維吉尼亞州的商店情況後說：「有很多社交購物，大家都只看需要的東西，沒有非買不可的氛圍。」

在紐澤西東盧瑟福的美國夢（American Dream）購物中心，賣場外也未見排隊人龍。許多黑五購物者表示，今年會策略性採購，不揮霍或衝動購物。

28歲的羅斯表示，一直在等促銷優惠，他在洛杉磯百思買門市選購一台三星85吋電視，現省約500美元。馬里蘭州Dollar Tree平價連鎖店購物的民眾也說，在找特定商品或選購菜瓜布等日用品。

顧問公司Kearney表示，服裝零售商黑五促銷力道最強，一些商品最高打六折，而電視機、電子設備也大打折扣，以刺激銷售。

美國 感恩節

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