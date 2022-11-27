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美國禁華為、中興設備進口

經濟日報／ 記者張文馨、大陸新聞中心／綜合報導
美國聯邦通訊委員會（FCC）點名華為與中興通訊等中國大陸五大通訊企業，對美國國安構成不可承受的風險。（路透）
美國聯邦通訊委員會（FCC）點名華為與中興通訊等中國大陸五大通訊企業，對美國國安構成不可承受的風險。（路透）

美國聯邦通訊委員會（FCC）25日點名華為與中興通訊等中國大陸五大通訊企業，對美國國安構成不可承受的風險，禁止進口或在美國境內販售這些公司的通訊和監視設備。業界評估這代表美國制裁升級，暗示美國愈來愈強硬，兩國關係不是朝緩和的方向發展。

根據最新命令，FCC將不會放行所有由華為技術、中興通訊、海能達通信、海康威視，和大華技術及其子公司製造的通訊和視訊監視設備。這項命令不溯及既往，過去已獲得FCC授權的商品不在此限，FCC也未要求美國民眾移除已購買或裝設的相關設備。

華爾街日報報導，這項最新行動旨在阻止中國科技公司進駐美國的基礎建設，以避免受到可能的間諜活動影響與破壞，不過，拜習本月中旬在印尼G20峰會場邊會晤所達成的暫時和解，也可能因此動搖。

美國FCC委員卡爾在聲明表示，FCC委員「一致同意」這項決議，他建議擴大限制範圍；此外，卡爾再度呼籲拜登政府盡速完成對Tik-Tok的審查，做成最終決定。下一個中槍的會是誰，也讓網科企業人人自危。

美國升級禁售令，已經累計繳納22.9億美元罰金的中興通訊，形同白交罰款；而接連遭制裁兩年多的華為，也從全球最大智慧手機製造商跌出前五。今後沒有設備授權，將不能在美國銷售新設備。

華為早有心理準備，美國分公司25日在推特上貼文「 黑五特價！在美國銷售的所有手機均享100%折扣」，在獲讚數千後，華為自嘲表示「報價只是一個玩笑，因為我們在美國無法銷售任何東西」。

華為、中興的產品主要用於公網，而海能達的產品則主要為專網提供。海能達是目前全球第二大、增長速度最快的專網通信供應商，在DMR集群市場中位列第一，也被稱為「專網小華為」，但在美國本土業務較少。

受制裁影響最大的是海康威視和大華股份，因為除了美國開始禁止銷售外，英國也跟進停用中國生產的監控鏡頭，後續效應還在發酵。

美國 華爾街日報 G20峰會

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