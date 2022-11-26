快訊

九合一快評／「下架民進黨」完勝「抗中保台」，民眾黨奪竹市改寫版圖

世足賽／波蘭「一哥」踢進生涯首球 2：0擊敗沙國

曼聯求售 帶動股價一周飆62%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
英國豪門足球隊曼聯（Manchester United）過去一周躍漲61.5%，市值也突破30億美元大關，增至約35億美元。 歐新社
英國豪門足球隊曼聯（Manchester United）過去一周躍漲61.5%，市值也突破30億美元大關，增至約35億美元。 歐新社

英國豪門足球隊曼聯（Manchester United）的投資人，上周顯然度過了令人難忘的一周。從知名球星羅納度（C羅）宣布離隊到球隊可能出售的消息，都牽動這家在美上市英國運動公司的股價。曼聯過去一周躍漲61.5%，市值也突破30億美元大關，增至約35億美元。

彭博資訊報導，沙烏地阿拉伯體育部長阿爾費薩爾親王受訪時表示，將支持民間部門競標收購曼聯，曼聯股價25日聞訊連續第三個交易日大漲，終場收在21.21美元，是2019年來最高；一周來漲幅更達61.5%，寫下歷來最佳單周紀錄。

曼聯上周稍早聲明表示，董事會正在為球隊探求戰略性選項，包括新的投資或出售球隊，以提升成長。英國媒體每日星報25日則引述不明來源報導，蘋果公司有意以58億英鎊（70億美元）價碼收購曼聯。每日郵報上周稍早也點名，臉書母公司Meta和亞馬遜等網路大咖可能是符合資格的競標者，有些國家也可能對這支球隊很有興趣。

在此之前，曼聯股價已低迷多年，若是在2012年8月以掛牌價14美元買進曼聯股票，大約還會虧損6%。即使經歷過去一周的大漲，曼聯股價也僅約比十年前的掛牌價漲約52%，表現遠不如美國和歐洲股市大盤

前高盛集團首席經濟學家歐尼爾表示，鑒於目前已知的一切，包括重建球隊所需的資金，無法理解曼聯市值為何高於30億美元，無論曼聯現在市值多少，「都已過高」。

英國 大盤

延伸閱讀

世足賽／C羅比賽中狂掏褲擋還拿出來吃 網笑瘋：那是什麼？

世足賽／迦納球員進球模仿慶祝動作 C羅場下甩手回應

世足賽／連五屆進球很美好 C羅：曼聯篇章已結束

世足賽／嚇死C羅！葡萄牙門將大意 險釀迦納最調皮進球

相關新聞

英國調高退休年齡救經濟 想領退休金可能得等到68歲

在英國，可能要等到68歲才能領退休年金。

美股周線上漲 鮑爾恐難擋升息近尾聲的市場預期心理

美國股市周五在感恩節過後縮短交易的時段以平盤作收，周線延續10月以來的反彈走勢。接下來就是歷來表現較佳的12月，從債市續...

免費聽哈利王子朗讀回憶錄 亞馬遜黑五促銷活動開跑

英國哈利王子回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）預定明年1月10日發行，亞馬遜搶在上架前兩個月，免費讓讀者預購有聲書。

馬斯克：蘋果若擋推特 我就自己出手機

億萬富豪馬斯克表示，如果蘋果決定要將推特從其應用程式商店（App Store）下架，他就要自己出一支手機，來和蘋果iPh...

黑五戰通膨！減價幅度大於去年 買氣看折扣

在通膨陰霾籠罩下，美國的「黑色星期五」在感恩節次日登場，揭開年底購物季的序幕；儘管商家祭出大於去年的折扣，但消費者更加精...

「存貨幾近枯竭」中國供應鏈亂 美黑五買不到新iPhone

中國嚴格的新冠疫情「清零」封控政策正在影響美國消費者手中的iPhone；據路透報導，由於為蘋果(Apple)組裝最新旗艦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。