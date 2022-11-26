美股周線上漲 鮑爾恐難擋升息近尾聲的市場預期心理

美國股市周五在感恩節過後縮短交易的時段以平盤作收，周線延續10月以來的反彈走勢。接下來就是歷來表現較佳的12月，從債市續強來看，聯準會（Fed）官員下周談話，恐怕難以抵擋市場看好升息周期接近尾聲的預期心理。

美股周五於美東時間下午1點提前收盤，標普500指數跌不到0.1%，收在4,026.12點。科技股為主的那斯達克綜合指數下跌0.5%。蘋果跌近2%，因為路透引述消息人士報導，鴻海鄭州廠發生抗爭事件導致上萬員工離職，11月iPhone出貨料將下滑。

台積電ADR周五跌0.7%，跟進費城半導體指數1.3%的頹勢。一周下來，台積電ADR下跌1.1%，費半上漲1%。

儘管逢感恩節假期提前收盤，美股仍然保持連漲之勢。標普500指數本周上漲1.5%，在過去六周有四周收漲。道瓊工業指數漲1.8%，在過去八周裡也有六周收漲。那斯達克也收漲0.7%。

市場本周信心受到提振，主要是聯準會（Fed）本周公布11月1日至2日的會議紀錄顯示，大多數官員支持減緩升息步調。自Fed上次會議以來，投資人密切關注接連公布的經濟數據，這些數據略為抒解對通膨的疑慮，也更強化放慢升息步調的理由。

美股下周一表現，首先將取決於黑色星期五的銷售情況以及有關中國大陸疫情的進一步消息。投資人正密切關注黑色星期五購物節的人氣，以找出美國消費者在通膨和借貸成本均高的情況下，是否仍然保持消費力道。標準普爾全球市場情報估計，今年購物節銷售將成長4.5%，較去年的12.6%緩和，但仍高於疫情前的水準。不過，若經通膨調整，購物節銷售額料出現2009年來首見頹勢，顯示民眾減少購物高價位的商品。

所有目光接著將集中在下周的就業報告，以及Fed主席鮑爾（11月30日）和紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（11月29日）即將發表的談話上。道明證券（TD Securities）策略師發布報告說，兩位官員都將明確表示，勞動市場緊俏和服務業通膨居高不下，將使Fed繼續升息。

道明證券提醒，「市場對升息步伐縮小的前景樂觀其成之際，我們預料官員會抵制這種預期心理，強調最終利率需要達到更高的水準」。

不過，研究公司CappThesis創辦人卡貝耶里（Frank Cappelleri）表示，美股投資人有10月以來的漲勢作後盾，年終是否持續上漲，將取決於12月13日公布的通膨報告以及Fed下一次12月13日至 14日的開會，「最大問題在於，這波是不是和我們之前所見反撲失利同類型的漲勢？」

據統計，歷來標普500指數12月平均上漲1.6%，是各月平均表現最佳的月份，是所有月份平均漲幅0.7%的兩倍有餘。

Leuthold Group首席投資策略師鮑爾森（Jim Paulsen）指出，儘管有多次升息、通膨數據不佳、科技業獲利不如預期、長債殖利率走高等不利消息，標普500指數目前保持在5月的水準。

美國10年期公債殖利率周五由前一個交易日的3.708%跌到3.703%。鮑爾森表示，他對公債市場開始無視Fed官員談話深受鼓舞：「美國10年期公債無視Fed，這在緊縮周期接近尾聲時有所聞，有一說是股市會在Fed停止升息時飆漲，但實際上卻發生於債市殖利率止漲之時。」

鮑爾森看好標普500指數明年1月會突破原本逼近4,800點的前高點，明年全年會達到5,000點，也就是還有將近25%的上漲空間。