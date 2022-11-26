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認定有國安疑慮！美國下令禁售中興、華為等中企設備

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國聯邦通訊委員會（FCC）25日以存在國安風險為由，下令禁止在美國銷售華為和中興等中國企業的通訊設備，並禁止使用中國製的監視錄影系統。路透
美國聯邦通訊委員會（FCC）25日以存在國安風險為由，下令禁止在美國銷售華為和中興等中國企業的通訊設備，並禁止使用中國製的監視錄影系統。路透

美國聯邦通訊委員會（FCC）25日以存在國安風險為由，下令禁止在美國銷售華為和中興等中國企業的通訊設備，並禁止使用中國製的監視錄影系統，延續多年來限制中國科技企業進入美國電信網絡的舉措。

除了華為和中興外，FCC還點名監控設備大廠海康威視 （Hikvision）、大華科技 （Dahua Technology）以及無線電設備商海能達（Hytera）。

FCC主席羅森沃塞（Jessica Rosenworcel）在記者會上說，FCC致力於保護美國國家安全，確保這些不可信任的通訊設備不會在美國境內獲得授權使用。

FCC 一致認為這些設備對資料安全構成風險，禁售商品的決定最終以4票同意、0票反對獲得通過。由於擔心中國當局透過影音共享App取得美國用戶數據，FCC官員近期也呼籲限制 TikTok在美國營運。

對此，華為拒絕評論，海康威視也未立即發表評論。大華技術、海能達通訊和中興科技公司都未回覆置評要求。

美國 國安 記者會 華為

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