英特爾推出四款全新FPGA產品 中端應用成新焦點

集微網報導，數據的爆發和數字化創新正在引發全球半導體業的變革，英特爾在「五大超級技術力量」——無所不在的計算、無處不在的連接、從雲到邊緣的基礎設施、人工智能、傳感和感知的驅動下，全力打造多元化的產品和技術應用縱橫應對。

FPGA是英特爾XPU戰略中的一個重要異構算力產品，英特爾自收購Altera後，在FGPA領域的創新與生態構建也在以「加速度」推進。近期，在以「加速，讓創新有跡可循」為主題的2022英特爾FPGA中國技術周上，英特爾披露了其採用7nm工藝的新FPGA產品路線圖以及未來高中低端全覆蓋的布局戰略。

市場高速增長挑戰加劇

儘管今年半導體業遭遇了下行周期，但在傳統和新興應用的加持推動下，FPGA憑藉其可編程性和靈活性，仍顯現出十足的靭性。

英特爾數據中心與人工智能集團副總裁兼可編程解決方案事業部產品營銷總經理Deepali Trehan提到，FPGA業仍在蓬勃發展，在過去幾年經歷了快速增長之後，未來增勢仍將持續，數據顯示未來5年將持續保持約12%-15%的複合年增長率。

從細分應用來看，FPGA依然起到擧足輕重的作用。英特爾可編程方案事業部中國總經理葉唯琛介紹，無論是在數據中心的方興未艾、在工業產業升級帶動下的旺盛需求、無線及有線通信應用的擴大、邊緣計算的深入等等，對FPGA的需求都在持續增長，並將在未來幾年保持至少兩位數的增長率。

特別值得一提的是，在新型數據中心的建設中，英特爾FPGA以可編程的方式在算力卸載、存儲池化以及內存池化方向展現了核心價值，在保持基礎設施高性能、高利用率的同時，通過虛擬化實現了更靈活地資源調配，充分釋放了雲數據中心的算力。

相應的，應用的升級、後摩爾時代的進階、供應鏈的變局等，給FPGA亦帶來了更多有形無形的挑戰。

Deepali Trehan分析，一是開發層面，由於市場不斷要求創新，同時還要規避失敗的風險。且人工智能和其他新技術會使工具流程復雜化，因此會增加開發時間。二是在技術需求層面，如邊緣側呈現諸多4K、8K高清晰度的眡頻處理需求，3D感知等對高帶寬、低延時的需求，以及PCIe Gen 5等接口需求，需要FPGA全方位進階。三是供應鏈的挑戰，涉及先進工藝、製造和封裝等。

加強中端應用 覆蓋雲到端

得益於數年積累之優勢與布局之前瞻，英特爾應對挑戰的方式是各個擊破。

對此Deepali Trehan指出，一是在製造層面英特爾IDM2.0發揮重要作用，不僅在7nm工藝上實現了量產，而且可保證彈性的穩定的產能供應。同時，FPGA和英特爾的生態密切關聯，從而可使FPGA和英特爾其他的XPU產品線實現更緊密的產品方案級的合作，為客戶以及生態帶來更多的價值。此外，英特爾也著力開發和提供友好的開發工具，使得客戶更快捷地設計，縮短開發時間。

有了「利器」護法的英特爾，也看到FPGA龐雜的應用，涉及從雲計算、5G、網絡到邊緣端的垂直市場，為適應不同的多樣化工作負載和算力服務，需要FPGA的精準「投放」。為此，擁有先天優勢的FPGA重磅出擊的同時，英特爾也推出全新的高中低端FPGA系列以實現更廣泛的覆蓋。

據介紹，全新的英特爾Agilex D系列可擴展至中端FPGA應用，且在擁有高性能的同時，可提供相較於目前 Agilex F/I/M系列更小的尺寸及更低的功率與密度。全新英特爾Agilex FPGA(代號Sundance Mesa)則具備更低功耗、更小外形規格和邏輯密度的優勢，旨在為邊緣、嵌入式等應用場景提供高能效的性能。而支持CXL和PCIe 5.0的英特爾Agilex F提供了高帶寬，從而為要求極苛刻的處理器工作負載提供更強的加速性能。此外，英特爾 Tofino擴展架構不僅能夠實現更大的性能優化靈活性，亦能夠在開放標準的情況下達到較低 TCO(總體擁有成本)。

在高端領域，英特爾的步伐依舊「高遠」。Deepali Trehan提及，借用Chiplet技術，高端Agilex R tile首次支持CXL，雖然目前Agilex僅支持CXL1.1，但已計劃在未來的Agilex中支持CXL2.0。而且，在接口層面也會從PCIe 5.0向PCIe 6.0演進。

值得注意的是，以往英特爾FPGA都更側重於高端應用市場，但Agilex D系列FPGA和代號為Sundance Mesa的Agilex FPGA的推出，表明英特爾的戰略「範式」轉換，將更關注中端應用市場。

Deepali Trehan詳細說，整體而言，高端和中端FPGA之間的區分會越來越趨向於模糊，有些高端FPGA會延伸到中端應用中，同時有些低端應用又對FPGA有較高的需求。正如幾年前，AI工作負載可能是會被歸於「高端」的分類，然而現在AI正在被廣泛應用於邊緣和嵌入市場，則更像是「中端」需求而非「高端」。可以說中端FPGA應用發生了巨變，已演進至需更高性能和更低功耗。

「此次英特爾發佈的FPGA新品對細分應用至關重要，不僅對既有FPGA產品組合進行了擴展，Agilex D系列FPGA和Sundance Mesa還可填補市場的空白。」Deepali Trehan總結道。

生態構建持續聚焦

除在創新與供應鏈領域日益精進之外，英特爾傾力打造的FPGA中國創新中心自創立之初便同步聚焦FPGA技術與生態的使命，在人才培養、創新孵化、應用展示和產業加速方面全速「航行」。

為持續深化產業合作和人才培養，葉唯琛指出，FPGA創新中心將持續聚焦。

首先在雲加速方面，將基於最新的CPU以及Agilex、Stratix 10等FPGA，在不同應用中進行加速。利用創新中心為用戶提供不同的工作負載，不同加速應用的測試場景。

葉唯琛以應用場景為例說，當一個騎手送外賣收到了5個訂單，什麽樣的路線才是最佳路線。假如衹是幾個騎手是很容易做的，但當出現500個、1000個騎手同時在線的時候，如何找到最佳的路線實現優化路徑至關重要。

其次，加大人才培養力度。FPGA產業迅猛發展，但人才的短缺在一定程度上限制了行業快速發展，且諸多新興應用對FPGA的軟件開發、硬件設計等人才是非常短缺的。英特爾通過FPGA教師計劃、聯合實驗室項目、FPGA全國設計大賽等，不斷助力中國FPGA人才的挖掘與培養。

最後是生態。葉唯琛提到，英特爾將持續擴展與合作夥伴一起協同，發揮「聚合」效應，將諸多新興應用方案集成到通用的開發板上，後續這些通用的開發板可被更多的OEM、ODM所採用，從而大大降低了准入門檻，加快上市時間。

Deepali Trehan強調，英特爾在FPGA領域具備獨特的領先優勢，無論是龐大的規模、產品的領先性、供應的穩定性以及一流的開發體驗。未來也將持續秉承在更廣泛應用領域創造更大價值的使命，對FPGA更大帶寬、更小尺寸、更低密度和功率的追求永不停歇。