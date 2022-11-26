東京CPI 衝上40年新高

東京11月消費者物價漲幅創下40年來最高，並連續第六個月超過日本銀行（央行）的2%目標，顯示通膨壓力正持續擴大。

政府25日公布的數據顯示，剔除生鮮食品價格的東京11月核心消費者物價指數（CPI），較去年同期上揚3.6%，升幅高於市場預期的3.5%，並創下1982年4月上漲4.2%以來最大漲幅。同時剔除食品和燃料價的東京11月核心-核心CPI則年增2.5%，漲幅高於10月2.2%。

數據顯示，東京核心CPI上漲主要是受電費和食品價格帶動，但漲價範圍已進一步擴大到更多商品；由於日圓貶值推升進口成本，企業正為耐久財支付更高價格。

東京物價向來被視為日本全國通膨趨勢領先指標，因此日本核心CPI進一步上漲的可能性隨之提高。日本10月核心CPI較前一年躍漲3.6%，同樣創40年來新高。

部分分析師表示，雖然日銀堅持，近來的成本推動型通膨只是暫時性，但這份數據愈來愈令外界對日銀的看法存疑。