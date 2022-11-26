南非升息3碼 土耳其逆勢降息

經濟日報／ 編譯簡國帆陳律安／綜合外電

南非央行24日一如市場預期，升息3碼至7%，攀抵五年高點，也拉長至少20年來最激進的貨幣緊縮周期，並調降今年的經濟成長率和南非蘭德匯率預測。同日，土耳其央行再次逆勢降息，但也表示本輪寬鬆周期到此為止。

在南非央行五人決策小組中，有三人投票支持升息3碼，二人支持升2碼。EY Africa首席經濟學家葛利格認為，決策官員意見分歧代表南非將繼續升息，但步調可能放緩，「不過別期待會在明年任何時刻降息」。

南非央行已連續七次升息，從去年11月啟動升息循環以來，已累計上調基準利率3.5個百分點。

南非央行同時下修今、明兩年的經濟成長率預測，理由是分區限電活動情況增加，預測今年經濟將成長1.8%，低於9月預估的1.9%，明年成長率預估下調0.3個百分點到1.4%，停電情況惡化可能導致明年的成長率削減多達0.6個百分點。央行也下調南非貨幣的匯率預估，預測今年底蘭德對美元匯價為17.76蘭德，低於9月估測的16.91。蘭德25日貶0.1%至17.0381蘭德。

另外，在通膨率仍高達85%以上的土耳其，央行24日把基準利率調降6碼（150個基點）至9%，表示已遵從總統厄多安年底前利率降至個位數水準的要求。但央行也說，已決定結束這波降息循環。

南非 土耳其

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