賓士性能解鎖 推訂閱服務

經濟日報／ 編譯林奇賢陳律安／綜合外電

賓士集團（Mercedes-Benz）將在美國推出線上訂閱服務方案，讓消費者每年繳交1,200美元，釋出EQ電動車系本來就能做到的加速性能，讓車子跑得更快。

賓士在北美線上商城公布「Acceleration Increase」年約方案，將適用於EQE 350、EQS 450，以及這兩款車對應的休旅車（SUV）車型，幫助車子從零加速至時速60英里（約97公里）的時間縮短一秒。例如，EQE 350 SUV在從零加速至60英里的時間將從6.2秒縮短至5.2秒左右。若是顧客未定期付費，車子的性能將復原。EQ系列基本款約7.5萬美元。

賓士在網站上稱，這項方案是「微調電動車馬達，讓您的賓士EQ馬達最大輸出提高20%至24%」，「扭力也會增加，車子會明顯變快、變得更有力」。賓士只說這個方案「即將推出」，未提供確切日期。

彭博資訊表示，這也意味著賓士起初推出新車時即限制了馬達效能，顯然打算日後藉此販售性能升級方案。對這家名車製造商來說，讓顧客額外付費才享有車子本來就能做到的性能，是個大膽之舉。寶馬（BMW）今年稍早也有類似想法，擬推出月付18美元，就能享有加熱座椅服務的訂閱方案，結果引發反彈。

美國 休旅車

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