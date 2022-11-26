亞馬遜 爆發跨國罷工

在消費者與零售商迎接「黑色星期五」促銷活動之際，全球數十國家的亞馬遜倉儲工人發動抗議與罷工，以爭取更好的薪資和工作條件。

路透報導，隨著生活成本危機加劇，包括美國、德國和法國等30多國的亞馬遜員工，籌劃了「Make Amazon Pay」倡議，要求資方提高薪資、改善工作條件。這場抗議活動是由各國工會組成的跨國聯盟籌劃，並獲得環保和公民社會團體的支持。

德國工會Verdi代表亞馬遜員工的希爾維斯特告訴路透，這是亞馬遜史上首次舉辦國際性的罷工日，「這非常重要，因為像亞馬遜這樣的跨國巨擘，不能只由地區性或一國的勞工單打獨鬥地來對付」。

全球工會聯盟秘書長霍夫曼說：「對科技巨頭來說，現在應該立即停止糟糕、不安全的做法，要尊重法律，並與想要改善待遇的員工談判。」

法國工會CGT和Verdi正帶頭發起最新的集體行動，讓18座亞馬遜大型倉儲員工參與罷工，以擾亂亞馬遜在關鍵歐洲市場的送貨。