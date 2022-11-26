越南電動車 打進美國市場

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
越南電動車製造商越快（VinFast），已出貨首批的999輛汽車到美國加州，預計12月底前交付。（美聯社）
越南電動車製造商越快（VinFast），已出貨首批的999輛汽車到美國加州，預計12月底前交付。（美聯社）

越南電動車製造商越快（VinFast）25日表示，已出貨首批的999輛汽車到美國加州，代表母公司Vingroup五年前設定要進軍高階製造業務、打造美歐市場汽車重鎮的目標圓滿達成。

台灣輝能科技的長期策略合作夥伴越快表示，這些汽車預料將在12月底前交付到客戶手上。越快執行長黎氏秋水（Le Thi Thu Thuy）說，部分出貨到美國的VF 8電動車，會交付給當地電動車訂閱服務商Autonomy，但多數將交付給下訂的零售買家。越快主管說，「999」是特別挑過的，因為這個數字在越南很吉利。

黎氏秋水表示，預估明年1月左右將可出貨第二批電動車到美國。越快的聲明並說，已收到6.5萬輛VF 8與VF 9的訂單。

越快正準備在北卡羅萊納州興建電動車工廠，就待當地官員的最終批准。這項計畫的進度已比越快的最初目標落後好幾個月，首批出貨的電動車數量也少於原先設定、越南海防廠要在12月前出貨多達5,000輛的目標。

黎氏秋水說，預期北卡羅萊納州工廠將從2024年7月開始生產，這些汽車也將符合美國通膨削減法（IRA）的獎勵條件。美國通膨削減法要求，汽車製造商在電動車電池使用的關鍵原料，到2024年時要有50%來自北美或美國盟邦，2026年底時再提高到80%。

多數汽車製造商都認為這些目標不切實際，目前還不清楚越快要如何滿足這些原料來源比率要求。

黎氏秋水表示，通膨削減法讓大家都感到意外，但對越快的美國策略影響不大，「只要我們開始在美國製造汽車，我們的客戶將符合稅務誘因資格」。越快預期到2026年時，年銷量將達7.5萬輛。

彭博資訊之前報導，越快正在考慮最快明年1月在美國首次公開發行股票（IPO）。該公司7月說，已和銀行業者簽署協議，要籌資至少40億美元，幫助擴張美國事業。

美國 通膨 越南

延伸閱讀

大陸電動車市露疲態 鋰價瘋漲1,200%後連二周回落

鴻碩拓展電動車及新能源產業 樂觀看明年營運

台中移工騎電動車穿越馬路 遭貨車撞上無呼吸心跳送醫

世足運彩／英格蘭正常發揮應能勝美國 推薦讓1球也不足懼

相關新聞

德國Q3經濟增速 優於預期

最新修正數據顯示，德國經濟第3季的成長速度比初估值快，主要拜消費者支出強勁所賜，顯示德國就算陷入經濟衰退，程度也可能比原...

黑色星期五購物節 買氣不妙

紐約梅西百貨感恩節遊行24日登場，大批民眾不畏低溫，夾道歡迎巨型氣球、花車與藝人演出，現場幾乎沒人戴口罩，新冠疫情彷彿成...

美股開盤漲跌互見 投資人聚焦黑色星期五業績

美國股市今天開盤漲跌互見。在美國通貨膨脹率居高不下及明年經濟可能落入衰退隱憂中，投資人密切關注今天登場的「黑色星期五」（...

這位央行總裁鼓勵企業漲薪 自己卻只漲這麼一點點

日本銀行（央行）25日表示，在經過兩年減薪後，總裁黑田東彥今年年薪將微幅調漲0.4%，雖然他本人一直強調調漲薪資對日銀達...

越南電動車 打進美國市場

越南電動車製造商越快（VinFast）25日表示，已出貨首批的999輛汽車到美國加州，代表母公司Vingroup五年前設...

亞馬遜 爆發跨國罷工

在消費者與零售商迎接「黑色星期五」促銷活動之際，全球數十國家的亞馬遜倉儲工人發動抗議與罷工，以爭取更好的薪資和工作條件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。