黑色星期五購物節 買氣不妙

紐約梅西百貨感恩節遊行24日登場，大批民眾不畏低溫，夾道歡迎巨型氣球、花車與藝人演出，現場幾乎沒人戴口罩，新冠疫情彷彿成為遙遠的過去式。但一項最新調查顯示，今年感恩節後的「黑色星期五」購物節，全球消費者預定的血拚費用比去年少，主要國家中只有美國民眾打算增加消費。

梅西百貨遊行是美國人歡度感恩節少不了的傳統，除了二戰期間曾停辦三年外，年年舉行，就連過去兩年也是少數沒有取消的大型活動之一。

主辦單位估計，今年活動吸引近300萬人參與。美國總統拜登與第一夫人吉兒從度假地麻州南特基島「叩應」，透過轉播祝人民佳節愉快，這場活動受重視的程度展露無疑。

就在紐約客歡慶感恩節活動之際，波士頓諮詢集團（BCG）對歐美九個國家的最新調查顯示，今年的黑色星期五購物節，只有美國人打算增加消費，歐洲消費者計劃少花錢，減幅比起去年達到將近五分之一之多。

根據BCG公布的「黑色星期五消費者信心調查」圖表，在英美等九國共9,207人中，消費者今年僅計劃在黑五購物節期間支出平均335美元，比起去年少5%，除美國之外，其他國家的消費者都受通膨影響，準備勒緊腰帶。BCG去年訪調了7,598人。

在已經陷入衰退的英國，消費者計畫支出的縮減幅度高達18%，在所有國家裡最大，其次是德國和法國的15%，再來是西班牙的13%。

在這份調查裡，美國人是唯一與眾不同的，預期今年會增加支出達6%。

此時正值全球經濟前景黯淡，尤其在歐洲，俄烏戰爭打了九個月，能源價格飆高且經濟成長受創。零售業者已因防疫封鎖掙扎了許久，現在又承受沉重壓力，努力吸引對價格敏感的消費者。業者可能延長打折，為手頭有錢可花的消費者增加血拚機會。

另根據英國支付處理公司Barclays Payments，在黑色星期五之前的一周，英國購物交易筆數年增3.8%。該公司商務解決方案執行總監摩里絲表示，這可能意味消費者更傾向分散購買至涵蓋整個耶誕節期間，「有一部分可能是將一些耶誕採購提前，消費者想更精明地安排耶誕購物支出」。