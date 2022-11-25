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索尼推出最低功耗的物聯網組合晶片組

集微網／ 集微網

集微網消息，據EENews報道，索尼半導體以色列公司推出了一款晶片組，用於具有5G、衛星和LPWAN連接的大規模物聯網網絡，據稱其功耗最低。

ALT1350是世界上第一款將蜂窩LTE-M/NB-IoT與sub-GHz低功耗廣域網(LPWAN)通信協議和衛星連接(NTN)以及支持AI的傳感器集線器相結合的晶片組。

與當前一代相比，晶片組中的待機模式(eDRX)功耗降低了80%，發送短信時功耗降低了85%。系統電源管理的全面改進使典型設備的電池壽命延長了四倍，從而可以使用更小的電池實現更多功能。

基於iSIM的晶片組支持成熟的Release 15 LTE-M/NB-IoT軟件堆棧，並在未來與3GPP Release 17兼容，以保証5G網絡的使用壽命和運行。

sub-GHz和2.4GHz集成收發器支持智能電表、智能城市、跟蹤器和其他設備的混合連接。它支持基於IEEE 802.15.4的協議，例如Wi-Sun、U-Bus Air和wM-Bus，以及其他點對點和網狀技術。它支持IPv4/IPv6互聯網協議，包括TCP/UDP、PPP、FTP、HTTP、TLS、HTTPS和SSL以及DTSL、MQTT、CoAP和LWM2M。

ALT1350還集成了一個基於ARM Cortex-M0+內核的傳感器集線器，用於從傳感器收集數據，同時保持超低功耗。它還提供基於蜂窩和Wi-Fi的定位，並緊密集成以提供功率優化的並發LTE和GNSS，以通過單個晶片適應各種要求苛刻的跟蹤應用。

該晶片組使用具有1MB NVRAM和752KB RAM的ARM Cortex-M4集成控製器來運行物聯網應用程序，從而提供邊緣處理功能，包括數據收集和數據的低功耗AI/ML處理。

ALT1350還包括用於應用程序使用的安全元件和集成SIM (iSIM)，專為PP-0117設計以滿足GSMA要求。

「市場對這種多協議、超低功耗物聯網晶片組的需求正在加劇，索尼的ALT1350晶片組滿足了這一需求，」索尼半導體以色列公司首席執行官Nohik Semel表示。「這是我們一直在等待的遊戲規則改變者，它將支持物聯網部署，利用邊緣處理和多位置技術的通用連接。」該晶片組採用單一封裝，雖然索尼未指定尺寸，但正在向主要客戶提供樣品，並將於2023年上市。

物聯網 半導體 以色列

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