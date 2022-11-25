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大陸電動車市露疲態 鋰價瘋漲1,200%後連二周回落

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
電動車電池關鍵原料鋰的價格在中國大陸連二周下挫，未來幾個月大陸電動車銷量前景不樂觀，正是拖累原料供應鏈後市的元凶。路透
電動車電池關鍵原料鋰的價格在中國大陸連二周下挫，未來幾個月大陸電動車銷量前景不樂觀，正是拖累原料供應鏈後市的元凶。路透

中國大陸電動車市場近期出現需求下滑跡象之際，鋰價在過去兩年一路瘋漲後，如今也開始露出疲態。

彭博資訊報導，這個電動車電池關鍵原料的價格在中國大陸連續第二周下挫，鋰供應商股價也同步滑落，未來幾個月大陸電動車銷量前景不樂觀，正是拖累原料供應鏈後市的元凶。於25日公布的數據顯示，中國大陸10月電動車掛牌數較前月減少逾五分之一。

根據全球金屬資訊中心Asian Metal的數據，大陸鋰價在過去一年暴增約兩倍，自2020年以來瘋漲了1,200％，當時鋰供應量遠遠追不上瘋狂的需求。

Rystad Energy上海分析師Susan Zou說：「鋰價格很可能小幅修正到明年初。在電動車廠即將實現其年度目標的同時，電池製造商得減少庫存，還面臨上升的原料成本，第1季向來是淡季。」

摩根士丹利分析師在24日一份報告中寫道：「我們看到近期鋰市場保持緊俏，支撐了鋰價。但我們也注意到，當電動車潛在需求開始逐漸轉弱時，可能會出現一些價格下跌情形，產業參與者可能會更加謹慎地下單和建立庫存。」

過去十年來，北京當局的補貼措施刺激大陸電動車業快速擴張，隨著補貼政策今年底將逐步到期，電動車買氣可能受到衝擊。大陸電動車巨頭比亞迪已宣布，為因應成本上漲、國家補貼即將到期，將調漲部分車款價格。

庫存 北京 電動車

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