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Fed暗示放緩升息 新興市場最受惠 股市報酬率上看12%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國聯準會（Fed）暗示有意放緩升息步伐，正減輕其他國家央行的升息壓力。路透
美國聯準會（Fed）暗示有意放緩升息步伐，正減輕其他國家央行的升息壓力。路透

美國聯準會（Fed）暗示有意放緩升息步伐，正減輕其他國家央行的升息壓力，也讓新興市場經濟體央行得以喘口氣，因為阻貶本國貨幣的負擔變小。

路透報導，Fed上次會議紀錄釋出12月可能縮小升息幅度到2碼的訊號，立刻影響全球金融市場，多國公債殖利率下跌，股市與美元以外的貨幣匯率也都回升。

更重要的是，Fed暗示可能已控制住美國通膨，支撐美國經濟有望「軟著陸」的希望，從而降低其他國家遭受的衝擊。雖然通膨搏鬥還沒結束，特別是正為能源震撼所苦的歐洲，但Fed升息步調放慢，將減輕其他央行大幅升息的壓力。

最明顯的受惠者，將是歐洲央行（ECB）和日本銀行（央行）等先進國家央行。歐元升值將抑制輸入性通膨，而升息幅度縮小與公債殖利率漲速放緩，也能降低市場對歐元區周邊國家的憂慮。對日銀來說，日圓貶值壓力減輕有助降低通膨，若全球公債殖利率回穩，也能提高日銀政策架構的彈性。

不過，受到央行升息和貨幣貶值雙重打擊的新興經濟體，將是最大贏家。標普全球公司（S&P Globa）的Paul Watters表示，許多新興經濟體（例如拉美國家）的利率都早已攀峰，也都已準備好在Fed減緩升息時，跟進放慢升息步調。

瑞銀預測，新興股市明年的報酬率將達8%~12%，主要以美元計價的新興市場強勢貨幣計價債券指數報酬率，更將達10%~15%。

然而，儘管Fed暗示將放緩升息，野村根據自家的Damocles預警系統指標，認為部分經濟體仍面臨匯率危機的威脅，包括埃及、羅馬尼亞、斯里蘭卡、土耳其、捷克、巴基斯坦及匈牙利等七國。

法國巴黎銀行認為匈牙利、埃及和馬來西亞最脆弱，巴西的命運則取決於新政府的政策。

Fed 通膨

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