美元續貶 日圓揚升 市場預期Fed下月放緩升息步調

美元兌大多數貨幣周四（24日）續貶，因聯準會（Fed）日前公布的11月會議紀錄顯示，官員預計將放慢升息步調。日圓是主要貨幣中升幅最強勁的貨幣之一。

追蹤一籃子六種主要貨幣對美元的DXY美元指數下跌0.2%，至105.85。

日圓兌美元挺升0.9%至138.285日圓。

歐元升值0.2%，報1.0415美元。

英鎊升值0.7%，報1.2135美元。

11月1-2日的Fed會議紀錄顯示，多數決策官員支持近期減緩升息步調，暗示官員傾向在12月縮小升息幅度到2碼。

Nordea首席分析師克里斯汀森（Niels Christensen）說，「Fed將會樂意在12月將利率調高2碼，並從明年的第一次決策會議開始升1碼」但他也說，Fed仍會覺得需要採取進一步行動來降低通膨。

Fed如今已將利率調高至2008年來最高的水準，但近期公布的數據顯示，美國消費者物價指數年增率低於預期，激起了市場對Fed放緩升息步調的希望。

這些希望使美元指數在11月下滑5.2%，正朝12年來最差月度表現邁進。

克里斯汀森另指出：「在11月上半歐元兌美元反彈走升後，最近沒那麼多美元買家。」

歐元周四守住了對美元的升幅，但兌瑞典克朗貶值0.4%，因瑞典央行一如路透調查預期將利率調高3碼，且表示需要進一步升息以對抗飆升的通膨。

人民幣也走強 ，此前中國大陸官煤援引政府的言論報導，北京政府將適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

與此同時，避險基金Pershing Square創辦人、億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）表示，他做空港元，不看好港元與美元掛鉤的聯繫匯率機制。