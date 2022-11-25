油價持平 市場觀望俄油價格上限談判 金價上漲

布蘭特原油周四走跌，但基本持平，美國原油也維持在兩個月低點附近，歐盟正在研議的俄羅斯原油價格上限，令人懷疑這能在多大程度上限制石油供應。

油價基本持平 市場觀望俄油價格上限談判

布蘭特1月原油期貨跌0.08%，報每桶85.34美元。美國西德州中級原油1月期貨紐約下午盤漲0.03%，至每桶77.97美元；因感恩節假期，美國市場周四無結算價。

美國油市周四適逢感恩節假期，交投淡靜。兩大原油指標前一日跌逾3%，因為有報導指出，歐盟成員國對俄羅斯海運石油的價格上限可能設在每桶65-70美元的範圍，高於當前交易水準。

歐盟成員國周四對於將俄羅斯原油價格上限設在什麼水準，仍有分歧。若立場趨於一致，周五可能進一步磋商。

俄羅斯銷往亞洲的原油已有折價，兩名消息人士透露，一些印度煉油廠目前為俄羅斯烏拉爾原油支付的價格，比布蘭特原油折價每桶約25-35美元。

道明證券全球大宗商品市場策略主管Bart Melek說：「俄羅斯石油價格上限是另一個催化劑，在過去一段時間里推動價格下跌。」他也說，儘管存在阻力，他仍相當看漲石油。

另一方面，美國汽油庫存增幅大於預期，以及中國大陸單日新增確診病例增加，促使各地強化防疫封控措施，也增加了原油價格下行的壓力。

金價上漲 Fed鴿派聲音強致美元走貶

國際金價周四升至近一周高位，因美國聯準會（Fed）公布11月會議紀錄後美元走貶。

現貨金價上漲0.3%，至每英兩1,754.13美元，紐約金價期貨上漲0.5%，至每英兩1,754.30美元。

Fed最新會議紀錄顯示，「絕大多數」決策官員支持近期緩升息步調。此後美元走貶，使黃金對海外買家來說價格下降。

Kinesis Money外部分析師Carlo Alberto De Casa表示，「投資人對Fed的預期正朝著鴿派的方向發展」，美元轉弱也是帶動金價的一項因素。

澳新銀行分析師在報告中說，實質利率將上升到2023年初，這對不孳息的黃金來說，仍是個具挑戰性的環境。