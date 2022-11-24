億萬富豪陸續出包 是被金錢改變個性？還是天性使然？

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
近來億萬富豪行為失當相關新聞頻傳，令人好奇他們是被財富影響了個性？還是天性使然？ 路透
近來億萬富豪行為失當相關新聞頻傳，令人好奇他們是被財富影響了個性？還是天性使然？ 路透

回顧過去一個月的商業新聞，會發現有個主題一直不斷重複出現：億萬富豪爆出不當行為。姑且先不直接點名這些億萬富豪是誰，但究竟是金錢讓這些超級有錢人行為失當？還是即使他們就算只和一般人一樣有錢，也會做出同樣的事？

財星雜誌（Fortune）報導，哥倫比亞商學院商學系副教授瑪姿表示，一個人的個性基本上是相對穩定，雖然一生當中可能會有些許波動，但不會劇烈波動。

Alaphia財務健康公司創辦人諾克絲也說，擁有龐大財富並不會創造新的個性；相反地，只會讓人們更凸顯出他們原來的個性。因此，如果有人對金錢相關的事充滿恐懼，或單純對所有人和所有事都充滿懷疑，一夜致富會放大他們原有的恐懼和懷疑。

不過，瑪姿也表示，人生的重大改變有可能顛覆一個人的個性，例如有些人在環遊世界和見識到其他文化後，會變得更心胸開闊；又或者是某天突然得到一大筆錢，這將有可能導致一個人的社交關係結構突然完全改變，許多人纏著他要錢。此時可以想像這個人的人格將會受影響，變得更對他人持疑。

專業臨床社工暨Walk and Talk Therapy創辦人科克雷爾也大致認同瑪姿的觀點，他的專長在於研究超級有錢人家庭的心理健康。根據科克雷爾的實務經驗，當人們快速致富時，通常會感到無比的恐懼，他們會意識到自己無法駕馭這個情況，不知道自己接下來該怎麼做。許多時候人們終其一生才能脫離這個困境。

科克雷爾說，當人們一夕致富時，就像被丟進一個毫無所知的世界，這可能導致他們感覺被孤立、憂鬱、罪惡、羞恥等等；但漸進式致富就不會產生這類情緒，人們有機會慢慢習慣這個世界。

不過，這些情緒是否會讓有錢人想要承擔更大風險、行為草率，或覺得自己不可批評？諾克絲表示，極短時間內致富的人可能會突然想要承擔風險，例如進行天使投資，或投資朋友在不熟領域的生意。

因此，這些富豪們的不當行為或許最終無法完全怪罪到他們的財富，但即使不怪罪，似乎也無濟於事。

哥倫比亞

延伸閱讀

一天就蒸發86億美元！馬斯克身家今年縮水1000億美元

11/23【早晨財經速解讀】特斯拉11月跌25% 馬斯克縮水千億美元 標普重返4000點 外資回神 大買永豐金 元大金 國泰金 開發金

國際移民節嘉年華異文化發光 新二代展才藝帶市民環遊世界

美中4領域已戰爭狀態 橋水創辦人：美新眾院恐支持台獨令人憂心

相關新聞

FTX創辦人稱將出席紐時峰會 網友暴怒：你怎麼還沒入獄？

加密幣交易所FTX最近聲請破產引爆加密幣新一波賣壓，FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SB...

遵從總統要求 這國央行再次逆勢降息150個基點

土耳其央行24日一如市場預期，把基準利率調降6碼（150個基點）至9%，並表示已決定結束降息循環，遵從總統厄多安年底前利...

美股收高、那指漲1% Fed會議紀錄暗示減緩升息步伐

美國股市周三（23日）收高，因聯準會（Fed）公布的11月初會議紀錄顯示，多數官員支持不久後放慢升息步伐。

億萬富豪陸續出包 是被金錢改變個性？還是天性使然？

回顧過去一個月的商業新聞，會發現有個主題一直不斷重複出現：億萬富豪爆出不當行為。姑且先不直接點名這些億萬富豪是誰，但究竟...

美銀2023十大首選交易：買陸股、賣美科技股

華爾街看漲中國大陸股票的呼聲一浪高過一浪。最新的是美國銀行策略師Michael Hartnett成為，他推薦的2023年首選交易中就包括做多中國大陸股票。

升息痛楚彌漫美國更多經濟領域 失業預期指標達到逾十年來最差

周三發布的經濟數據提供了美國經濟走弱、勞動力市場降溫的新證據，表明Fed的大幅升息正在開始對經濟造成廣泛影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。