億萬富豪陸續出包 是被金錢改變個性？還是天性使然？

回顧過去一個月的商業新聞，會發現有個主題一直不斷重複出現：億萬富豪爆出不當行為。姑且先不直接點名這些億萬富豪是誰，但究竟是金錢讓這些超級有錢人行為失當？還是即使他們就算只和一般人一樣有錢，也會做出同樣的事？

財星雜誌（Fortune）報導，哥倫比亞商學院商學系副教授瑪姿表示，一個人的個性基本上是相對穩定，雖然一生當中可能會有些許波動，但不會劇烈波動。

Alaphia財務健康公司創辦人諾克絲也說，擁有龐大財富並不會創造新的個性；相反地，只會讓人們更凸顯出他們原來的個性。因此，如果有人對金錢相關的事充滿恐懼，或單純對所有人和所有事都充滿懷疑，一夜致富會放大他們原有的恐懼和懷疑。

不過，瑪姿也表示，人生的重大改變有可能顛覆一個人的個性，例如有些人在環遊世界和見識到其他文化後，會變得更心胸開闊；又或者是某天突然得到一大筆錢，這將有可能導致一個人的社交關係結構突然完全改變，許多人纏著他要錢。此時可以想像這個人的人格將會受影響，變得更對他人持疑。

專業臨床社工暨Walk and Talk Therapy創辦人科克雷爾也大致認同瑪姿的觀點，他的專長在於研究超級有錢人家庭的心理健康。根據科克雷爾的實務經驗，當人們快速致富時，通常會感到無比的恐懼，他們會意識到自己無法駕馭這個情況，不知道自己接下來該怎麼做。許多時候人們終其一生才能脫離這個困境。

科克雷爾說，當人們一夕致富時，就像被丟進一個毫無所知的世界，這可能導致他們感覺被孤立、憂鬱、罪惡、羞恥等等；但漸進式致富就不會產生這類情緒，人們有機會慢慢習慣這個世界。

不過，這些情緒是否會讓有錢人想要承擔更大風險、行為草率，或覺得自己不可批評？諾克絲表示，極短時間內致富的人可能會突然想要承擔風險，例如進行天使投資，或投資朋友在不熟領域的生意。

因此，這些富豪們的不當行為或許最終無法完全怪罪到他們的財富，但即使不怪罪，似乎也無濟於事。