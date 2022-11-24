好傷！馬斯克入主26天 推特前100大廣告商已撤走一半

美國媒體錯誤資訊監督組織Media Matters研究中心的報告顯示，自從世界首富馬斯克（Elon Musk）接管推特的26天來，推特前百大廣告商中的半數業者已停止在該平台投放廣告。

Business Insider報導，Media Matters的報告指出，雀巢（Nestle）、可口可樂、家樂氏、百勝餐飲（Yum! Brands）、美國運通、AT&T、香奈兒（Chanel）、花旗集團（Citigroup）、貝萊德（BlackRock）和Meta都在砍推特廣告的50家業者之列。

這50家撤出推特的大企業廣告主，自2020年以來為推特廣告營收貢獻將近20億美元。光是今年，這些公司就砸了7.5億美元在推特打廣告。

包括雪佛蘭、福特等車廠以及墨西哥捲餅連鎖速食店Chipotle在內，一些公司已公開宣布停止在推特下廣告。

Media Matters引述市場分析業者Pathmatics的數據，表示其他廣告商則是「安靜撤離」，已經暫停投放廣告「很長一段時間」。

該報告引述資料指出，「能直接聯繫客戶群、爭議和媒體代理商的警告」是這些廣告商出走的背後推力。大約在同一時間，馬斯克聲稱有激進團體「向廣告商施壓」，「試圖摧毀美國的言論自由」。

全球最大媒體代理商群邑媒體集團（Group M）將推特歸類為「高風險」環境，並警告其廣告客戶不要花錢在該平台做宣傳。

據Digiday網站報導，在推特安全誠信主管Yoel Roth辭職之後，廣告商的擔憂與日俱增；該職位負責協助減輕客戶對平台上錯誤訊息和仇恨言論的疑慮。

群邑媒體集團的警告，也引起人們對推特出現品牌冒充亂象的擔憂，因為馬斯克打算把推特的藍勾勾認證功能轉為訂閱服務，任何人只要月付8美元就能獲得藍勾勾。