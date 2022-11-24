快訊

北市選前之夜路權爭霸 凱道唱空城背後是精心算計

醫界潛規則／資深教授看不起OA期刊 年輕醫師升遷蒙陰影

直播／跨年活動怎防疫？指揮中心下午2時記者會

美國黑色星期五明登場 零售商卯足勁促銷拉抬買氣

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國「黑色星期五」將在25日登場。美聯社
美國「黑色星期五」將在25日登場。美聯社

美國「黑色星期五」將在24日感恩節的隔天25日登場，傳統上被認為是為年底購物旺季揭幕，今年面對通膨高漲的消費者，將更精打細算，聚焦於折扣優惠，特別是調查顯示，消費者會在「黑五周末」到「網購星期一」期間支出50%的年底購物季預算，正提高了黑色星期五購物季對零售商的重要性。

Deloitte透視全球部門主管賽茲（Rod Sides）指出，Deloitte上月的消費者調查顯示，民眾打算在黑色星期五到隔周一「網購星期一」（25~27日）的三天期間，支出50％的年底購物季預算，高於去年同期的43%。

調查指出，購物者平均會在感恩節、黑色星期五、網購星期一花費500美元，比去年同期增加12%，光是黑色星期五，民眾預料就將平均花205美元，高於去年同期的190美元。

調查也發現，這段期間的購物活動將與「新冠疫情爆發前相當」，80%的受訪者打算在這段期間購物，高於去年71%。即便採購人潮未在黑色星期五湧現，民眾也會轉向網購，Deloitte的調查顯示，消費者計劃花在網購的金額比率為16%，約與實體店面購物的17%差不多，

Adobe預測，黑色星期五的網購銷售將略高於90億美元，約比去年同期增加1%。該公司預測，今年整體年底購物季的支出將年增2.5%，但這個數據未經通膨調整，意味著銷量可能下滑。

全美零售聯盟（NRF）已預測，今年整體年底購物季業績將介於9,426億~9,604億美元，再創紀錄，部分原因是售價上漲。

物價上漲，也代表消費者將更聚焦於促銷折扣，拉高對折扣產品的需求，促使零售商紛紛加碼促銷，力拚提振買氣並出清過多的庫存。沃爾瑪本周開始黑色購物節的虛實通路折扣，一些遊戲只要15美元，衣服售價更下探13美元，蘋果的Beats售價79美元起，智慧電視售價甚至不到230美元

目標百貨（Target）的樂高玩具和嬰兒用品等產品售價折扣多達40%，Element的65吋智慧電視只要300美元，比平常的629美元便宜一半以上，Dyson吸塵器約要價430美元，便宜了150美元。

一些分析師認為，消費者在被促銷折扣吸引之下，最後可能買更多。追蹤人流數據的Placer.ai調查顯示，超過75%的消費者規劃的今年購物金額，至少會與去年持平，一些消費者將比去年更依賴「先買後付」的信用支付選項。

黑色購物節 黑色星期五 網購

延伸閱讀

世豐螺絲將切入美國兩大居家修繕實體通路銷售

美股今日感恩節休市 明天「黑五」交易時間縮短

世足運彩／英格蘭具多點開花能力 踢贏美國二連勝可期

傳中海油擬售美國頁岩氣資產 套現20億美元

相關新聞

《晶片戰爭》作者談台灣風險：張忠謀是最被低估企業人物

美國麻省塔夫斯大學（Tufts University）歷史教授米勒（Chris Miller）在他撰寫的新書《晶片戰爭》...

美上周初領失業救濟金人數多於預期 主因恐是感恩節假期

美國上周初領失業救濟金人數高於預期增加，且來到三個月高點，但路透報導，最新數據雖出現就業市場降溫跡象，但未必代表緊俏的美...

美股收高、那指漲1% Fed會議紀錄暗示減緩升息步伐

美國股市周三（23日）收高，因聯準會（Fed）公布的11月初會議紀錄顯示，多數官員支持不久後放慢升息步伐。

PC寒冬 惠普將裁員6,000人

惠普（HP）上季營收比去年同期下滑逾11%，本季獲利預估與全年財測都低於市場預期，認為個人電腦（PC）需求下滑的挑戰將延...

Paxlovid口服藥治療長新冠 美展開臨床試驗

之前有研究顯示，COVID-19口服藥Paxlovid能降低「長新冠」風險，但研究樣本大多為白人男性，且未經過同儕審查。...

日本央行傳攜手民間銀行 明春試驗數位日圓

路透與日經新聞報導，日本銀行（央行）正與三大銀行與地區金融機構合作，將在明年春季推出數位日圓的交易試驗，朝發行數位日圓邁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。