巴菲特愛鎖定日本超低利率！傳波克夏又想發行日圓債

知情人士表示，「股神」巴菲特的波克夏公司正向投資人探詢發行數批日圓債券的意願。

根據知情人士的說法，此案可能包括發行長達30年期的債券。

隨著日銀繼續壓低借貸成本，愈來愈多公司轉向日圓信用市場發債。 如果波克夏果真行動，將是該公司今年第二度發行日幣計價債券，加入一連串海外發行者發行日圓債券的行列。

波克夏公司自從2019年來即年年發行日圓債券，當時還成為發行最大規模日圓債券的海外公司之一。波克夏上一回發行日圓債是在今年1月，發行規模1,285億日圓（按當時匯率約11.3億美元）。

根據瑞穗銀行本周稍早的資料，波克夏已聘請美銀證券與瑞穗證券做為可能發行在美國證管會（SEC）註冊固定高即無擔保證券的承辦業者。