快訊

北市選前之夜路權爭霸 凱道唱空城背後是精心算計

醫界潛規則／資深教授看不起OA期刊 年輕醫師升遷蒙陰影

直播／跨年活動怎防疫？指揮中心下午2時記者會

巴菲特愛鎖定日本超低利率！傳波克夏又想發行日圓債

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
「股神」巴菲特的波克夏公司。美聯社
「股神」巴菲特的波克夏公司。美聯社

知情人士表示，「股神」巴菲特波克夏公司正向投資人探詢發行數批日圓債券的意願。

根據知情人士的說法，此案可能包括發行長達30年期的債券。

隨著日銀繼續壓低借貸成本，愈來愈多公司轉向日圓信用市場發債。 如果波克夏果真行動，將是該公司今年第二度發行日幣計價債券，加入一連串海外發行者發行日圓債券的行列。

波克夏公司自從2019年來即年年發行日圓債券，當時還成為發行最大規模日圓債券的海外公司之一。波克夏上一回發行日圓債是在今年1月，發行規模1,285億日圓（按當時匯率約11.3億美元）。

根據瑞穗銀行本周稍早的資料，波克夏已聘請美銀證券與瑞穗證券做為可能發行在美國證管會（SEC）註冊固定高即無擔保證券的承辦業者。

波克夏 巴菲特 美國

延伸閱讀

11月台股暴漲的「4個原因」…重返萬八？ 他：回測前低很有機會

抄底台積電增持五大日商 巴菲特的這波「神操作」看懂了嗎？

巴菲特看好台積電落腳桃園？ 藍酸爆鄭運鵬「幹話事長」

巴菲特買台積電成本約489元…現在還能進場？他：谷月涵的話反著看

相關新聞

《晶片戰爭》作者談台灣風險：張忠謀是最被低估企業人物

美國麻省塔夫斯大學（Tufts University）歷史教授米勒（Chris Miller）在他撰寫的新書《晶片戰爭》...

美上周初領失業救濟金人數多於預期 主因恐是感恩節假期

美國上周初領失業救濟金人數高於預期增加，且來到三個月高點，但路透報導，最新數據雖出現就業市場降溫跡象，但未必代表緊俏的美...

美股收高、那指漲1% Fed會議紀錄暗示減緩升息步伐

美國股市周三（23日）收高，因聯準會（Fed）公布的11月初會議紀錄顯示，多數官員支持不久後放慢升息步伐。

PC寒冬 惠普將裁員6,000人

惠普（HP）上季營收比去年同期下滑逾11%，本季獲利預估與全年財測都低於市場預期，認為個人電腦（PC）需求下滑的挑戰將延...

Paxlovid口服藥治療長新冠 美展開臨床試驗

之前有研究顯示，COVID-19口服藥Paxlovid能降低「長新冠」風險，但研究樣本大多為白人男性，且未經過同儕審查。...

日本央行傳攜手民間銀行 明春試驗數位日圓

路透與日經新聞報導，日本銀行（央行）正與三大銀行與地區金融機構合作，將在明年春季推出數位日圓的交易試驗，朝發行數位日圓邁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。