南韓卡車司機今年第2度罷工 怨工資談判無果要堵港口

南韓卡車司機周四早上在全國16個地點展開罷工，這是不到一年內的第二次罷工，主要針對港口，目標是擾亂包括汽車和石化產品在內的關鍵出口。

代表25,000名工人的工會沒有在周三發布的聲明裡透露罷工細節，但一名代表於本周稍早說，工會計劃堵住南韓所有港口。

他們是在抗議，上次罷工後已談判數月之久，但其工資要求仍然沒有進展。工會希望能擴大並延長一套以營運成本為基礎計算出最低工資的方案，以協助減輕燃料價格飆升的影響。工會在聲明裡抱怨談判失敗，政府只偏袒貨主，未能擴大計畫納入載運石油和穀物的卡車司機。

這可能重演卡車司機工會6月間造成的影響，當時的抗議活動導致生產中斷，損失1.6兆韓元（約12億美元）。浦項鋼鐵和現代汽車等公司的產出受衝擊，從汽車、石化、鋼鐵，到其他關鍵行業均受創。

罷工給南韓總統尹錫悅帶來更大的壓力，在能源價格攀高推升通膨之際，他正試圖讓經濟成長保持在正軌上。