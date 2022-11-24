艾克曼做空港元 唱衰聯繫匯率制度

避險基金Pershing Square創辦人、億萬富翁艾克曼（Bill Ackman）表示，他做空港元，不看好港元與美元掛鉤的聯繫匯率機制。

艾克曼在推特上寫道，Pershing Square透看跌期權對港元持有大量的名義空頭頭寸。他說，港元釘美元的聯繫匯率制度對香港已不具有意義，保不住只是時間的問題。

他又還寫了第二條推文說，「鑒於近年來美中脫鉤，我們覺得，中國大陸繼續讓港元釘住美元特別令人驚訝，頗為尷尬」。他提到Richard Cookson撰寫的彭博專欄，文中談論港元聯繫匯率制度面臨的壓力，表達深有同感。

港元匯率自1983年以來一直釘住美元，香港金管局負責將其維持在1美元兌7.75-7.85港元的水準。今年以來港元持續疲軟，已促使政府多次出手捍衛聯繫匯率制度，作法是回收流動性並推高借款成本。

彭博行業研究駐香港的首席亞洲外匯與利率策略師Stephen Chiu說，「是否改變聯繫匯率制度取決於香港，最佳選擇是維持。而且不該由投機者打破」。

這不是艾克曼第一次押注港元保不住聯繫匯率制度。他2011年曾說，將用看漲期權押注他認為當時被「嚴重」 低估的港元會升值，但最終徒勞無功。

Hayman Capital Management創辦人巴斯（Kyle Bass）2020年設立一支新的高槓桿基金， 以通贏或全輸（all-or-nothing）的方式押注港元聯繫匯率制度崩潰。根據美國證交會的一個案件，他去年蒙受巨額虧損。

本月稍早，香港財政司司長陳茂波沒有指名道姓地向艾克曼和巴斯這類做空的人喊話：「做空港元，一定會輸。你可以與美國某些避險基金經理人求證我的建議，他們一再看錯港元。」