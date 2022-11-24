美國消費者買i14 Pro／Pro Max 要明年1月初才拿到

瑞銀的研究顯示，由於供應干擾導致美國市場的蘋果iPhone 14 Pro或Pro Max等待期拉長到超過一個月，現在想買這款蘋果的高階機種當耶誕禮物可能已經太晚了。蘋果網站的數據顯示，如果美國消費者23日在蘋果網路商店下單，要到明年1月3日才能拿到，相當於要等41天。

瑞銀分析師佛特指出，因此投資人最好別預期蘋果今年年底購物季的iPhone銷售會有任何正面驚喜，甚至可能不如預估，「我們認為，我們預估的本季iPhone銷售量8,300萬支可能已是頂了，而且還可能低於預期。但根據我們和投資人之間的對話，需求似乎並非出貨等待主因，我們認為市場正面臨（最終銷量）可能比我們的預估少100萬~200萬支」。

佛特說，瑞銀證據研究所（UBS Evidence Lab）追蹤30國iPhone取得狀況的數據顯示，上周多數市場的出貨等待期都拉長，包括美國，原因是「中國持續實施的新冠防疫封控症造成供應干擾，特別是對高階機種」造成影響。

瑞銀的數據顯示iPhone 14 Pro和Pro Max的出貨等待期為38天，比之前一周拉長四天，也比四周前拉長了一倍。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，美國蘋果線上商店的數據顯示，若美國消費者23日下單訂購iPhone 14 Pro和Pro Max，這兩款手機各種規格的版本都要到明年1月3日才能拿到貨，要等41天，iPhone 14等較低價版本的機種則完全不用等。

Wedbush分析師艾夫斯說，許多蘋果直營店和零售商的iPhone 14庫存都不多，他認為黑色星期五周末（25~27日）的iPhone銷量約為800萬支，遠低於去年同期的1,000萬支，「多數差距主要都是供應問題所致」。

他說，本季iPhone銷售疲軟將因為需求趨緩所致，「我們認為黑色星期五假期周末的iPhone 14需求遠超過供應，可能導致供應大短缺一路延續到耶誕購物季」。

不過，瑞銀的佛特仍給蘋果股票「買進」評等，Wedbush的艾夫斯也維持對蘋果的「優於大盤」評等。

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